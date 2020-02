Groep Dedemsvaartse ouders steekt stokje voor drank- en drugsgebruik tijdens carnaval

Jongeren in Dedemsvaart moeten minder met drank en drugs in aanraking komen. Om dat te bereiken loopt een groep ouders van pubers morgen mee in de carnavalsoptocht in hun dorp.

"Jeugd kan in Nederland, en dus ook in Dedemsvaart, veel te makkelijk aan alcohol en drugs komen", vertelt Gerrit Hartholt, één van de ouders die in actie komt. "We willen bevorderen dat de omgeving aangepast wordt."

'NEE, omdat ik van je hou'

In de optocht lopen de ouders met sandwichborden met vier afbeeldingen waar een kruis doorheen staat. Een brandende sigaret, een bierflesje, een wietplantje en een paar pillen. 'NEE, omdat ik van je hou' is de begeleidende tekst. In april wordt in multifunctioneel centrum De Baron een theatervoorstelling gegeven rond het onderwerp.

"We gaan uit van het IJslands model", zegt Hartholt. "Daar hebben ze een methode om jongeren van de drank en de drugs af te houden en die werkt heel goed. Bijvoorbeeld door de jeugd makkelijk toegang te geven tot sport en de ouders er veel meer bij te betrekken."

Verbieden werkt niet

Puur verbieden werkt niet, weet Hartholt. "Je wilt dat je kinderen langzaam volwassen worden en ook zelf beslissingen gaan nemen. Als ouders daarmee de helpende hand bieden en niet het slechte voorbeeld geven, dan zijn we al een heel eind."