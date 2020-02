Wat vind jij: Ouders zouden minderjarige kinderen ook thuis geen alcohol moeten laten drinken

Een groot deel van Overijssel viert carnaval en dat is voor veel pubers hét moment waarop ze voor het eerst alcohol drinken. De sfeer is 'lang leve de lol', er is minder toezicht en om ze heen wordt stevig gedronken. Niet zo gek dat ze in de verleiding komen.

Een groep ouders in Dedemsvaart is daar een beetje klaar mee. Met een carnavalsstunt willen ze andere ouders bewust maken van drankgebruik onder jonge tieners. Tijdens de optocht door Kloetendonk (zoals Dedemsvaart deze periode heet) besteden ze er op ludieke wijze aandacht aan.

De actie van de ouders sluit aan bij de zogeheten IJslandse aanpak. Eind jaren 90 werd in IJsland begonnen met de aanpak om het middelengebruik onder jongeren terug te dringen. Met succes: in 1998 was 42% van de IJslandse 15- en 16-jarigen in de laatste 30 dagen dronken geweest en in 2017 was dit nog maar 5%.

Het Trimbos-instituut onderzoekt nu of een dergelijke aanpak ook in Nederland mogelijk is. Zes Nederlandse gemeenten doen mee aan deze pilot, waaronder Hardenberg, waar Dedemsvaart bijhoort.

Ouders

Bij het IJslandse model is een grote rol weggelegd voor de ouders. Er wordt benadrukt dat regels over alcoholgebruik een belangrijke beschermende rol spelen. Algemeen bekend is dat hoe jonger kinderen beginnen met alcohol, hoe groter de kans is dat ze er ooit verslaafd aan raken.

Wat vind jij? Zouden ouders de leeftijdsgrens van 18 jaar ook thuis strikter moeten naleven? Of is thuis juist een veilige omgeving en kan af en toe een biertje of wijntje daar geen kwaad? Immers, het is beter dat ze drinken waar ouders bij zijn dan buitenshuis, toch? Stem en reageer op onze stelling!