Ontmanteling van de V1 bij Deventer is een enorme klus, maar ook een mooie oefening in samenwerken

De V1 is vorig jaar gevonden bij graafwerkzaamheden langs de A1 vlakbij Deventer, aan de zuidkant van de IJssel. Dat is grond van de gemeente Deventer, maar wel ingeklemd door de Gelderse gemeente Voorst. In de cirkel rond de bom staan maar 5 van de 560 huizen officieel in Overijssel, de rest ligt in het dorp Wilp.

Praktische vragen

De bewoners die hun huis uit moeten op 8 maart zijn donderdagavond bijgepraat door de beide gemeenten, de politie en de Explosieven Opruimingsdienst EOD. De bezoekers zien de noodzaak wel in van de ontruiming, maar hebben wel veel praktische vragen.

Bewoners laten zich bijpraten over de ontruiming (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Hoe moet het met mijn huisdier, valt mijn huis wel of niet binnen de straal, hoe voorkomen jullie dat er wordt ingebroken, waar moet mijn zieke buurvrouw heen? Medewerkers van de gemeente proberen alle vragen te beantwoorden en eventuele knelpunten vóór 8 maart op te lossen. Lesje in samenwerking De voorbereidingen voor de ontmanteling zijn al maanden aan de gang. Niet alleen de politie, brandweer en defensie moeten goed samenwerken, maar ook twee gemeenten en twee provincies. Elf verschillende diensten en organisaties zijn betrokken bij de operatie om de bom veilig onschadelijk te maken Dat maakt deze klus extra interessant, zegt burgemeester Ron König van Deventer: "Het is een enorm goeie oefening in samenwerken en problemen oplossen met al die instanties. Ik vind het mooi om dit zo te organiseren. Ik ben ook trots op onze mensen, hoe ze dit voor onze inwoners zo goed mogelijk regelen". Uniek exemplaar De Explosieven Opruimingsdienst EOD is wel gewend om bommen onschadelijk te maken, maar deze V1 is wel uniek. De lading van 935 kilo springstof is ongekend zwaar. Het is niet mogelijk de bom van afstand gecontroleerd te laten ontploffen. Hij moet dus worden ontmanteld. De V1 in de grond bij Deventer (Foto: Marcel van Saltbommel) Terwijl iedereen op bijna anderhalve kilometer afstand wordt gehouden, moet de EOD aan het werk, onder de bom. Maar deze mannen zijn goed voorbereid, zegt Luitenant van Drunen van de EOD: "Die jongens zijn goed getraind en hebben veel ervaring. Dit is voor ons ook uniek om mee te maken, hiervan gaat mijn EOD-hart wel sneller kloppen".