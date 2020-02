Lange wachtlijsten voor uniek woonconcept de Knarrenhof in Zwolle

Het unieke woonconcept de Knarrenhof in Zwolle is een groot succes. Ruim vijfhonderd ouderen staan te popelen om samen in een wijk te gaan wonen en zorg voor elkaar te dragen. Gisteravond werd een informatiebijeenkomst gehouden over een tweede Knarrenhof-locatie.

In 2018 betrokken bewoners van de eerste Knarrenhof in Zwolle hun woningen. Al snel kreeg het woonconcept navolging in heel het land, ook in Hardenberg komen vijftien Knarrenhof-woningen. De huizen waren binnen één dag verkocht.

Groot succes

Gisteravond was een bijeenkomst georganiseerd over een nieuwe locatie in Zwolle. "Het bleek dat in een nieuw deel van Stadshagen misschien plek is voor één Knarrenhof of meerdere Knarrenhoven", vertelt Dinie Koekoek.

Maar dat is niet genoeg, want er staan 507 aanvragen op de wachtlijst voor een woning op een Knarrenhof. "We wachten vijf jaar op een stuk grond en in vijf maanden bouwen we een Knarrenhof, dus het probleem ligt vooral bij het toewijzen van de grond."

Grond

Volgens Koekoek kan het sneller gaan als gemeenten eerder grond toewijzen. "Het is een landelijk probleem, maar ik heb het gevoel dat iedereen naar elkaar wijst. De overheid wijst naar de gemeenten en provincies, en vice versa."

Koekoek vervolgt: "Wij zeggen altijd grond, grond grond. Als het toewijzen van grond sneller gaat, gaat de trein vanzelf rijden."

Een Knarrenhof is een zelfvoorzienend wooncomplex, waarbij de huizen zo zijn gebouwd dat de bewoners er kunnen blijven wonen als ze een rolstoel, douchebrancard of andere zorg nodig hebben. Ook bestaat de mogelijkheid om zorg in te kopen. Daarnaast is er een gezamenlijke ruimte, waar bijvoorbeeld activiteiten kunnen worden georganiseerd zoals een koffieochtend of fietsclub. Het draait bij het unieke woonconcept vooral om goed noaberschap: als het nodig is ben je er voor elkaar.