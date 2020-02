Treinreizigers meest tevreden over station Dalfsen, minst over station De Eschmarke

Treinreizigers zijn in Overijssel opnieuw het meest tevreden over het station in Dalfsen. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2019. Enschede De Eschmarke is het minst gewaardeerde station in de provincie. De reden hiervoor zijn overlastklachten.

De Stationsbelevingsmonitor 2019 is in opdracht van ProRail en NS uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. In totaal werden 150.000 reizigers gevraagd wat zij van een station vonden.

Dalfsen

Van alle ondervraagden gaf 92 procent het station in Dalfsen een zeven of hoger. Ondanks dat Dalfsen het best gewaardeerde station in de provincie is, kent het een lichte daling ten opzichte van 2018. Hoe dat komt, is niet bekend.

Na Dalfsen voeren Ommen (90 procent) en Zwolle (86 procent) de top drie aan. Reizigers zijn beide stations de afgelopen jaren steeds meer gaan waarderen. Het aantal mensen dat de stations een zeven of hoger gaf, is vorig jaar ongeveer met 20 procent gestegen ten opzichte van 2014.

Enschede De Eschmarke

Station Enschede De Eschmarke is het minst gewaardeerde station van provincie (46 procent). Daarna volgen de stations Glanerbrug (49 procent), Almelo (58 procent) en Vroomshoop (58 procent).

De Eschmarke kreeg het minst vaak een zeven of hoger, dat komt mede door de overlast op het station. De NS heeft inmiddels maatregelen getroffen om de overlast terug te dringen. Zo is het groen rondom het station opgeschoond, zijn er camera's geplaatst en vinden er regelmatig verscherpte controles plaats.

De NS verwacht dat het station volgend jaar beter wordt gewaardeerd.