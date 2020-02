Carnavalsoptochten afblazen of niet? Burgemeesters waarschuwen voor storm Ellen

Burgemeesters Willemien Haverkamp (Tubbergen) en John Joosten (Dinkelland) waarschuwen de carnavalsverenigingen in een brief voor het onstuimige weer dat dit weekend is voorspeld. Als door stormachtig weer de situatie te gevaarlijk is, kunnen zij zelfs de optochten afblazen door de vergunningen in te trekken.

In de brief wordt vooral gewezen op het gevaar van de windstoten die storm Ellen mogelijk met zich meebrengt. Zo moet er bijvoorbeeld extra worden gelet op losse en draaiende elementen van wagens.

Toch verwacht de gemeente Dinkelland niet dat het intrekken van vergunningen nodig zal zijn. De gemeente heeft in aanloop van de optocht goed en vaak contact met de verenigingen en verwacht dat er geen risico zal worden genomen.

Dat komt mede door het incident in 2016 waarbij tijdens de verlichte optocht in Tubbergen een deel van een carnavalswagen in het publiek viel. Daarbij raakten drie personen gewond.

Morgen beslissen

Maar bij welke omstandigheden blazen de verenigingen het wel af? "We zullen ter plekke kijken of het kan doorgaan", vertelt Hans Pol van carnavalsvereniging De Köttelpeer'n over de Denekampse optocht die morgen om twee uur op het programma staat. "En als de burgemeester de stekker eruit trekt, dan is dat maar zo", zegt hij.

Weerman Ton ten Hove stelt dat er geen storm komt. "Ik snap de zorg bij de carnavalsvierders. We hebben het over de kans op zware windstoten. Maar een storm? Dat zie ik er niet in."

De optocht mag niet tot gevaarlijke situaties leiden en daarom kan de carnavalsvereniging er vrede mee hebben als het wordt afgelast. "Het weer hebben wij niet in de hand, maar de veiligheid staat voorop. Tot morgenmiddag twaalf uur kunnen we beslissen of de wagens blijven staan of niet."

Weerbericht in de gaten houden

De carnavalsverenigingen in Twente hebben onderling contact over het wel of niet door laten gaan van de optochten. Op basis van dat contact en de adviezen van het KNMI zal er een beslissing worden genomen.

Ten Hove voorspelt dat het weer niet aan de carnavalsvreugde zal bijdragen. "Morgen wordt een miezerige dag met vooral later in de middag flinke windstoten. Ook zondag wordt een natte dag, wel met wat minder wind. Het is uitkijken geblazen voor de windstoten."

