OM eist 2,5 jaar cel voor jaloerse Apeldoorner die woning beschoot in Hengelo

Als het aan de officier van justitie ligt, wordt een 45-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar voor het beschieten van een flatwoning aan de Bandoengstraat in Hengelo. Bij het schietincident in november vorig jaar raakte niemand gewond.

De Apeldoorner werd niet lang na het incident op de A1 aangehouden. De auto waar hij in zat kon niet meer verder, omdat de benzinetank leeg was. Het vuurwapen werd in de berm gevonden. De man had het weggegooid.

'Bizar avondje uit'

Volgens de Apeldoorner was hij de avond voor het incident uitgegaan met een bewoonster van de beschoten flat. Hij kende haar nog niet zo lang en voelde een klik. De twee gingen met nog een aantal vrienden naar een disco in het Duitse Schüttorf.

Daar ging het mis toen duidelijk werd dat de Hengelose een vriend had. Die vriend had de Apeldoorner een harde kopstoot gegeven, waardoor hij onderuit ging. Bij het incident werden er ook nog bedreigingen geuit door een familielid van de boze vriend.

'Verhaal halen'

Na het incident zou de Apeldoorner met zijn vrienden terug zijn gereden naar huis. Onderweg kwam het idee om in Hengelo langs te gaan om 'verhaal te halen'. Voordat het zover was, werd er in Apeldoorn nog een vuurwapen opgehaald.

In Hengelo belde de Apeldoorner aan en schoot twee keer door de ruit van de voordeur. Onderweg naar de auto ging het wapen nog een keer per ongeluk af in het trappenhuis.

Boosheid

"Ik heb uit boosheid geschoten, ik was niet helemaal nuchter meer", vertelde de man vanmorgen voor de rechtbank in Almelo. Hij ontkent dat hij schoot op de bewoonster. Het wapen was voor zijn eigen veiligheid. "Dat had ik mee, omdat ik dacht: straks schoppen ze me helemaal in de tering."

Het is niet het eerste schietincident waarvoor de man zich voor de rechter moest verantwoorden. In 2008 kreeg hij een lange celstraf voor een schietpartij. Voor de officier van justitie iets om rekening mee te houden.

Toch acht de officier van justitie niet bewezen dat de Apeldoorner de bedoeling had om iemand iets aan te doen. Wel vond hij bedreiging door een vuurwapen af te schieten bewezen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak