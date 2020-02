WOII in foto's: Joodse Zwollenaren lopen hun dood tegemoet

Voor de huidige generatie is het lastig om een voorstelling te maken van de Tweede Wereldoorlog, zij moeten het doen met foto's en films van toen. Om een goed beeld te krijgen van de oorlog in Overijssel werden de afgelopen maanden foto's verzameld uit de provincie. Daar zijn de vijftig meest indrukwekkende beelden uitgerold. Elke dag vertellen wij het verhaal bij een van de foto's.

Op deze foto zien we een groep Joodse Zwollenaren die voor de laatste keer hun straat uitloopt, hun uiteindelijke ondergang tegemoet. Vermoedelijk is deze foto gemaakt op 2 oktober 1942, de dag voorafgaand aan het eerste transport van Joden uit Zwolle.

Het zijn overwegend vrouwen en kinderen die waarschijnlijk onder het mom van gezinshereniging naar Westerbork worden gebracht, waar hun mannen vanuit zogenaamde werkkampen ook naartoe komen. Op de voorgrond duwen drie mannen een kar met bagage. Drie Nederlandse agenten begeleiden het gezelschap, terwijl omstanders toekijken.

Unieke foto

Het is voor het eerst dat in Overijssel een foto is ontdekt waarop te zien is hoe Joden werden afgevoerd. Bij archiefonderzoek stuitte het Historisch Centrum Overijssel op de unieke foto. "Ik kon mijn ogen bijna niet geloven", zegt de Zwolse historicus Jaap Hagedoorn. "Het aantal foto’s waarop de deportatie van Joden buiten Amsterdam is vastgelegd, is op één hand te tellen."

Om deze bijzondere foto nog meer kracht bij te zetten heeft RTV Oost Erwin Zeemering uit Zwolle gevraagd om de foto in te kleuren. Bekijk het resultaat hier.

Overijssel viert vrijheid Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. RTV Oost maakt van 1 t/m 17 april een Vrijheidstour door de provincie. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal. Tot begin april delen we elke dag een foto uit Overijssel met een bijzonder verhaal.