FC Twente hoopt na rustige week weer eens op een zege in uitwedstrijd

Na de stormachtige week met twee wedstrijden en veel achterklap heeft FC Twente deze dagen in relatieve rust kunnen toewerken naar het duel met FC Utrecht. "Het was erg relaxed", lacht trainer Gonzalo Garcia vandaag. De Uruguayaan lijkt na de sensationele winst op AZ niet veel te veranderen ondanks de terugkeer van Javier Espinosa.

De Spaanse spelmaker is terug van een schorsing, maar begint mogelijk op de bank. "We zullen het zien, maar tegen AZ ging het goed", zegt Garcia. Aitor Cantalapiedra is nog niet terug aan boord. De buitenspeler is nog geblesseerd. "Het is moeilijk om te bepalen wanneer hij weer kan aansluiten", aldus Garcia. 'Splijtzwam' Wout Brama zit wel bij de selectie.

Slechte reeks

Tegen FC Utrecht hoopt FC Twente de slechte reeks in uitduels aan halt toe te roepen. De laatste overwinning op vreemde bodem was op 15 september tegen Fortuna Sittard: 2-3. "Het zal erg lastig worden. Utrecht is één van de betere teams in de competitie, maar in de eerste onderlinge ontmoeting hebben we het goed gedaan tegen hen", besluit Garcia.

De Oosttribune

De wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente is zondag te volgen via De Oosttribune op Radio Oost. Het duel in Utrecht begint om 12.15 uur.