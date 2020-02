Heracles Almelo wil Ajax op andere manier verrassen dan Getafe

Heracles gaat zondag voor het derde jaar op rij proberen te stunten tegen Ajax. De huidige koploper verloor de afgelopen twee seizoenen in Almelo en lijkt niet in de beste vorm te steken. Donderdag was Getafe met 2-0 te sterk voor Ajax. "Het is niet onze manier van spelen, maar de bereidheid die Getafe liet zien om voor elkaar te lopen is een voorbeeld voor ons", zegt trainer Frank Wormuth voorafgaand aan het duel.

"Maar we moeten ons echt niet willen kopiëren aan Getafe", vervolgt Wormuth. "Wij zijn een compleet andere ploeg en ik wil mijn spelers ook helemaal niet zo zien als die jongens van Getafe. Al die overtredingen en die schwalbes passen niet bij ons. Wij moeten ze op een andere manier verrassen."

ADO en RKC

Heracles Almelo steekt zelf ook niet in beste doen en verloor dit kalenderjaar maar liefst vijf van de zes duels. Eerder dit seizoen probeerde Frank Wormuth de druk eraf te halen tegen andere sterke tegenstanders als Willem II en Feyenoord, maar deze keer doet de trainer dat niet. "Hierna krijgen we ADO Den Haag en RKC Waalwijk, maar die wedstrijden tellen nu nog niet. We moeten gaan voor onze kans."

Middenveld

Bij Heracles Almelo wordt de geschorste en tevens geblesseerde Robin Propper waarschijnlijk vervangen door Maximilian Rossmann. Op het middenveld lijkt de puzzel groter. In de afgelopen twee duels waren eerst Kiomourtzoglu en daarna Merkel geschorst. Met Mohammed Osman en Mauro Junior heeft Wormuth vier potentiële middenvelders voor de basis tot zijn beschikking. "We hebben wel eens overwogen om in een ruit op het middenveld te gaan spelen zodat we ruimte hebben voor alle vier, maar daar hebben we te weinig op getraind. Mauro Junior kan ook vanaf de linksbuiten positie voetballen."

Osman

Mohammed Osman lijkt niet te worden afgerekend voor zijn matige optreden in Venlo waar VVV met 1-0 wist te winnen na een fout van de Syrische middenvelder. De trainer ziet ook dat hij niet zin zijn beste vorm steekt, maar wil de speler tijd gunnen: "Natuurlijk kon hij tot twee keer toe de bal wegschieten, maar je moet niet vergeten dat Osman lange tijd geblesseerd is geweest. Hij speelt wat voorzichtiger en mijdt de duels. Hij heeft tijd nodig om in zijn ritme te komen."

Heracles Almelo-Ajax begint zondag om 16:45 uur en is integraal te volgen via Radio Oost. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.