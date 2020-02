Enschedese taxichauffeur voor rechter na zoenen vrouwelijke klant

De officier van justitie heeft een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken geëist tegen een 39-jarige taxichauffeur uit Enschede. De man zou in de nacht van 26 op 27 mei 2018 een jonge, vrouwelijke klant in zijn taxi gezoend hebben.

Volgens de officier van justitie maakte de man zich daarmee schuldig aan aanranding. Daarom zou hij ook zijn taxivergunning moeten inleveren.



Stappen met broer

De vrouw was wezen stappen in de Enschedese binnenstad met haar broer. Omdat ze het niet prettig vond om alleen naar huis te moeten, besloot ze een taxi te nemen. Dat werd een hele vervelende ervaring, vertelde ze voor de rechtbank in Almelo.



Het viel haar al op dat de chauffeur meteen al begon met haar complimenten te geven dat ze er goed uitzag. En dat bleef de man ook de hele weg naar haar woning herhalen. Omdat ze al een vervelend gevoel had, wilde ze dat hij haar op de hoek van de straat zou afzetten. Maar dat deed de chauffeur niet. In plaats daarvan reed hij stapvoets door haar straat tot aan haar huis.



'Kusje in ruil voor wisselgeld'

Toen ze de chauffeur wilde betalen, zei hij "dat is 8 euro en een zoentje", aldus de vrouw. Ze dacht eerst nog dat hij een grapje maakte. Maar toen ze alleen wat muntjes terugkreeg en hoorde dat ze de rest in ruil voor een zoen zou krijgen, voelde ze zich ontzettend in het nauw gedreven.

Uiteindelijk pakte de chauffeur haar bij haar hoofd en gaf haar een zoen. Met het wisselgeld in haar handen rende ze weg.

Veiligheid in taxi

"Er valt helemaal niets te vertellen" zei de chauffeur tijdens zijn rechtszaak. De Enschedeër ontkende niet maar bekende ook niet en verwees naar zijn advocaat voor het beantwoorden van vragen.



Die houding stak de officier van justitie behoorlijk. Volgens de officier moet iemand die een taxi bestuurt zorg te dragen voor de veiligheid van zijn klanten. "Door het gedrag van deze meneer wordt de hele taxi-branche in een kwaad daglicht gesteld."



Uitspraak over twee weken.