Zwartrijder (15) met wapens achter broeksband op station Deventer aangehouden

Een vijftienjarige zwartrijder uit Almelo is gisteravond op het station in Deventer aangehouden, omdat hij een nepvuurwapen en een mes op zak had. De wapens kwamen aan het licht toen bleek dat de jongen geen geldig vervoersbewijs had.

De jongen zat in de trein die vanuit Almelo kwam. Hij kon de conducteur geen geldig vervoersbewijs of identiteitsbewijs laten zien. Daarop werden NS-beveiligers naar het station in Deventer opgeroepen.

De beveiligers spraken de zwartrijder aan, waarop de jongen steeds onrustiger werd. Toen de verdachte buiten de trein werd gevraagd of hij scherpe voorwerpen bij zich had, trok de jongen zijn jas op. Daar zagen de NS-medewerkers achter zijn broeksband een mes en een nep vuurwapen dat niet van echt te onderscheiden was.

De beveiligers hebben de tiener daarop aangehouden en overgedragen aan de politie. Op het bureau bleek dat het om een nepvuurwapen ging. De wapens zijn in beslag genomen en de jongen is inmiddels op vrije voeten. Hij zal later worden verhoord.

Wapengebruik jongeren

De Vereniging Nederlandse Gemeenten liet eerder dit jaar weten zich zorgen te maken over het toenemende wapengebruik onder jongeren. Ook minister Grapperhaus wil wapens onder jongeren een halt toeroepen. Volgens de minister is daar een grote rol voor ouders in weggelegd, zij zouden hun kinderen beter in de gaten moeten houden.