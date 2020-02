'Vakantieparken in Vechtdal hebben onvoldoende geld om verloedering tegen te gaan'

Veel vakantieparken in het Vechtdal hebben onvoldoende geld om weer te floreren. 'Verloedering ligt op de loer', is een van de conclusies uit een onderzoek van verschillende gemeenten om recreatie- en vakantieparken weer vitaal te maken.

In het rapport wordt geconcludeerd dat het grootste deel van de kwetsbare vakantieparken in het Vechtdal weer 'vitaal te maken' is. Maar dan moet de toename van permanente bewoning wel sterk worden teruggebracht en is er meer geld nodig. Maar dat geld is er niet, is de conclusie.

Aanbevelingen

Het rapport beveelt daarom gemeenten en parken aan een concrete en bewuste keuze te maken in welke richting het park zich wil ontwikkelen. Daarnaast is 'structurele aandacht nodig voor parken die veel permanente bewoning hebben, omdat deze parken zich in de toekomst blijven aandienen'.

Ook stuurt het rapport aan op een wijziging van het provinciale beleid voor recreatiewoningen. 'Het huidige beleid biedt onvoldoende flexibiliteit om veranderingen op parken mogelijk te maken.' Om tot een provinciale aanpak te komen, wordt in het rapport geadviseerd om een taskforce en expertisecentrum in te stellen.

Aanleiding

Het rapport is opgesteld om verdere verloedering van de parken te voorkomen. Samen met de gemeenten Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst en Zwolle wordt geprobeerd de recreatie- en vakantieparken weer vitaal te maken. En dat is lastig, omdat bijna elk park zijn eigen 'probleem' heeft.

Zo'n 47 procent van de huisjes op deze parken wordt niet recreatief gebruikt. Tweeduizend mensen wonen permanent in een recreatiewoning. Dat mag eigenlijk niet, maar wordt in sommige gevallen nog wel gedoogd. Om ervoor te zorgen dat het recreatief gebruik op vakantieparken weer omhoog gaat, is besloten tot de oprichting van 'Vitale vakantieparken Vechtdal'.

Ook de soms grote aantallen arbeidsmigranten of mensen die met woningnood te maken hebben en leven op dit soort parken is een probleem. Er is geen pasklare oplossing, daarom wordt met alle partijen gekeken wat wel mogelijk is. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met de bewoners van de parken, de gemeenten, de provincie, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.

Deelnemende parken

De deelnemende parken zijn Park Moscou en Het Stoetenslagh (bungalowpark en chaletpark) in Hardenberg, Recreatiecluster Stegeren (Belmonde, Berghorst en Hongerige Wolf) in Ommen en Park ’t Veldhuis in Staphorst.