Louis Vijfhuizen vertrekt bij DETO en kiest voor de zondag

Louis Vijfhuizen is na dit seizoen niet meer te bewonderen in het shirt van DETO. De 24-jarige aanvallende middenvelder laat Vriezenveen na twee jaar achter zich en staat na de zomer onder contract bij Hoogeveen, uitkomend in de zondagse Hoofdklasse A.

Vijfhuizen kon een jaar geleden ook al naar Hoogeveen. "Ik besloot toen nog een jaar bij DETO te blijven", vertelt hij. "Het kriebelde echter wel, ook omdat ik enthousiaste verhalen over de club hoorde van Shakki Mohamed, die net als ik in Den Ham woont. Daarnaast speelt Hoogeveen in top van de Hoofdklasse en is het voor mij ook weer een stapje hogerop."

Aangepaste levensstijl

Waar veel spelers ervoor kiezen om op zaterdag te gaan voetballen, bewandelt Vijfhuizen juist de omgekeerde weg. "Ik heb er wel even over getwijfeld, omdat ik altijd op zaterdag heb gespeeld. Mijn levensstijl zal ik dan ook wel wat moeten aanpassen. De sportieve ambitie is voor mij echter het belangrijkste. Ik heb altijd zo hoog mogelijk willen voetballen en Hoogeveen is dan ook een mooi vervolgstap. Een aantal spelers hebben via Hoogeveen ook een volgende stap kunnen maken", aldus Vijfhuizen.