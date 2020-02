Go Ahead Eagles pakt drie belangrijke punten tegen NEC

Go Ahead Eagles heeft met het oog op de play-offs drie belangrijke punten gepakt tegen NEC. In De Adelaarshorst voltrok zich allesbehalve een aantrekkelijke wedstrijd, maar maakten treffers van Rabillard en Ahannach veel goed: 2-1.

Waar duels tussen Go Ahead Eagles en NEC normaliter een garantie voor doelpunten zijn, was het ditmaal afzien in optima forma. De eerste helft kwam geen moment in de buurt van de meeslepende en intense puntendelingen, 4-4 en 3-3, die nog vers in het geheugen van iedere Go Ahead-supporter gegrift staan.

Arbiter Mulder maakte na 45 zwakke en hopeloze minuten tot grote opluchting van de hondstrouwe fans een einde aan de lijdensweg aan de Vetkampstraat. Dat sterkhouder Corboz zich na een half uur voetbal noodgedwongen moest laten wisselen kon er ook nog wel bij voor de kwakkelende ploeg van De Gier.

Openingstreffer

Het foutenfestijn zette zich vrolijk door na de rust. Het verschil was echter dat de thuisploeg ditmaal wél het vijandig doel onder vuur nam. Een hard schot van Ahannach leek een makkelijke prooi voor Branderhorst, maar de goalie van NEC schutterde, waarna de rebound voor de zeer attente Rabillard niet te missen was en de ban was gebroken.

Opmerkelijk doelpunt

Met de voorsprong op zak kwam Go Ahead iets beter in de wedstrijd. Een opmerkelijke goal van Ahannach was het gevolg. De grensrechter vlagde voor buitenspel na een vermeende kopbal van Navrátil, maar volgens Mulder werd de bal gespeeld via de rug van NEC'er Van Landschoot. De verbouwereerde NEC-defensie kon Rabillard niet meer achterhalen, waarna hij ploeggenoot Ahannach op zijn wenken bediende: 2-0.

Blessure Veldmate

NEC was het helemaal kwijt en Rabillard kreeg enkele ogenblikken na de goal van Ahannach de uitgelezen mogelijkheid het duel in het slot te gooien. De Franse spits schoot naast en verzuimde de 3-0 aan te tekenen. Go Ahead vond het vervolgens wel welletjes en na het uitvallen van de geblesseerde captain Veldmate leek het langzaam in slaap te worden gesust.

Dankzij de 2-1 vlak voor tijd van PEC Zwolle-huurling Flemming mocht NEC nog heel even hopen op een puntje, maar een knotsgekke slotfase kwam er niet meer.

Go Ahead Eagles - NEC 2-1

1-0 Rabillard (51)

2-0 Ahannach (61)

2-1 Flemming (84)

Arbiter: Mulder

Geel: Lieftink, Navrátil; Dijkstra, Flemming

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate (Swart/79), Brito; Corboz (Bannink/29), Ahannach, Lieftink; Navratil, Rabillard (Anier/77), Berden

NEC: Branderhorst; Van Rooij, Van Eijden, Kvida, Kuipers; Van Landschoot, Proper (Wolters/71), Dijkstra; Romeny (Velikonja/79), Flemming, Okita