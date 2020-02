Trio Hap Slok Weg woest op actiegroep Kick Out Mexicano: 'Mexicano in de ban doen is onbestaanbaar'

Het trio Hap Slok Weg, bekend van de carnavalshit Broodje Mexicano in 2015, slaat terug. De artiesten herkennen zich niet in de denigrerende associatie die de snack volgens de actiegroep Kick Out Mexicano oproept. "Het is hoog tijd voor een krachtig tegengeluid."

Volgens de actiegroep, eerder deze week opgericht door carnavalsvereniging De Klaplopers uit Slagharen, zou de gemiddelde Mexicaan niet vergeleken willen worden met de 'lui achterover liggende lap vlees in saus'. Het tegendeel is waar, aldus Hap Slok Weg.



Trots

Mexicanen zijn er juist trots op dat er een snack naar hen vernoemd is en dat er zelfs een heuse carnavalshit aan gewijd is, stelt een woordvoerder van de driekoppige formatie: "Niet voor niets hebben wij een grote schare fans uit het land van de sombrero. De Mexicaan is er trots op dat hij achteroverligt, daar kunnen Nederlanders nog iets van ons leren. Het zijn juist echte levensgenieters en daarmee basta!"





Juist dat achterover liggen schoot de actiegroep uit Slagharen in het verkeerde keelgat. Daarom besloten zij, in samenwerking met een plaatselijke snackbarhouder, een alternatief te introduceren. "We dopen deze ondergewaardeerde lekkernij om tot de Pikante Schutting! Want zeg nou zelf, een stuk warm vlees hoort toch altijd rechtop te staan?"



Laatste snik

Ondenkbaar, reageert Hap Slok Weg, dat alles in het werk zal stellen om de verbanning te beletten. "Wij zullen tot de laatste snik vechten voor 't behoud van deze snack in de cafetaria, tot en met een eventuele rechtszaak aan toe. Inwoners wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij Hap Slok Weg om gezamenlijk een krachtig tegengeluid te laten horen."