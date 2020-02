Geen carnavalsbezoek voor matchwinner Ahannach: ''De rest mag het gaan vieren''

Soufyan Ahannach over zijn belangrijke aandeel in de zege op NEC

Soufyan Ahannach is blij dat hij eindelijk van waarde heeft kunnen zijn voor Go Ahead Eagles. De winterse aanwinst van de Deventer ploeg tekende tegen NEC (2-0) voor de belangrijke 2-0 en had ook een aandeel in de 1-0 van Antoine Rabillard. Voor de matchwinner is het echter geen reden voor een carnavalsbezoek.

"Hier verlangde ik al weken naar. In het begin was het een beetje moeilijk, want ik moet nog fitter worden. Ik ben wel trainingsfit, maar wedstrijdfit is wat anders", zegt Ahannach na afloop. "Vandaag kwam het er bij vlagen uit. We spelen negen wedstrijden in vijf weken, dat is wel pittig. Er zijn weinig rustmomenten."

Lastig schot

Ook bij de openingstreffer was de aanvallende middenvelder dus belangrijk. Zijn harde schot was NEC-doelman Mattijs Branderhorst te machtig, waarna Antoine Rabillard er als de kippen bij was en dankbaar profiteerde. "Het was een lastig schot voor de keeper en Antoine was scherp, zoals een echte spits", vervolgt hij.

"Ik had het gelijk in de gaten"

De 2-0 was een bijzondere. De grensrechter vlagde voor buitenspel, maar arbiter Siemen Mulder gaf voordeel, want hij zag dat de bal werd gespeeld via een NEC-rug. "Ik had het gelijk in de gaten en ging op goed geluk door. Gelukkig zag de scheids het ook. Antoine zag mij vervolgens en ik rondde zijn voorzet goed af. De ban is gebroken en ik hoop dat er meer treffers volgen."

Carnaval

De doelpunt vieren met een bezoekje aan carnaval is niet aan Ahannach besteed. "Dan heb je de verkeerde voor de microfoon. Ik heb er helemaal niets mee. De rest kan het gaan vieren, maar ik niet", besluit hij lachend.