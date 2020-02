Expeditie Oost: Op bezoek bij de carnavalsoptochten in Boskamp en Heino

In Boskamp trappen ze traditiegetrouw als eerste in de regio af met een reguliere carnavalsoptocht. Prins Jeroen van de Weteringzotten blijkt slecht ter been na een voetoperatie, maar ondanks dat is hij er gewoon bij. "Zoals het liedje zegt: we moeten gewoon deurdonderen."



'Grootste optocht ooit'

In het Stöppersgat zwaait Prins Martijn de scepter. Ondanks het voorspelde slechte weer kan de optocht ook daar gewoon doorgaan. "Met 38 deelnemers is het de grootste optocht ooit in Heino!"