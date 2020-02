KNMI waarschuwt voor zware windstoten op carnavalszondag

Het KNMI heeft voor morgenmiddag code geel afgegeven in verband met storm Ellen. Het weerstation waarschuwt voor zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

Dat het KNMI een code afgeeft voor morgen, is niet verrassend. Het onstuimige weer dat storm Ellen morgen met zich meebrengt, was al eerder deze week aangekondigd.

Carnavalszondag

Morgen is voor een aantal plaatsen in Overijssel carnavalszondag: de dag dat het carnavalsfeest begint of verdergaat. Zo staat in Oldenzaal de Grote Twentse Carnavalsoptocht op het programma. Deze optocht is morgenmiddag vanaf 12.40 uur live te zien bij RTV Oost.

Burgemeesters Wilmien Haverkamp (Tubbergen) en John Joosten (Dinkelland) waarschuwden de carnavalsverenigingen gisteren al voor het onstuimige weer dat dit weekend is voorspeld. Als door stormachtig weer de situatie te gevaarlijk is, kunnen zij zelfs de optochten afblazen door de vergunningen in te trekken. Vooralsnog gaan alle optochten die morgen in de provincie gehouden worden, gewoon door.