Carnavalsoptocht Oldenzaal afgelast

De Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal gaat vandaag niet door. Dat heeft de organisatie zojuist laten weten. De 68e editie zou live uitgezonden worden op RTV Oost. Ook de optocht in Geesteren is door het slechte weer afgelast.

Beide organisaties laat weten de veiligheid van de bezoekers niet te kunnen waarborgen. Het feest in Geesteren gaat wel gewoon door. Vandaag is het voor een aantal plaatsen in Overijssel carnavalszondag: de dag dat het carnavalsfeest begint of verdergaat.

Uitgesteld

De organisatie van de optocht in Raalte heeft besloten de rondgang uit te stellen. Volgens de optochtcommissie wordt het weer in de loop van de middag beter. Daarom start de optocht een uur later, dus om 14.00 uur.

Waarschuwing

Burgemeesters Wilmien Haverkamp (Tubbergen) en John Joosten (Dinkelland) waarschuwden de carnavalsverenigingen eerder al voor het onstuimige weer dat voor dit weekend is voorspeld. Als door stormachtig weer de situatie te gevaarlijk is, kunnen zij zelfs de optochten afblazen door de vergunningen in te trekken.