Groot waterlek in centrum Enschede veroorzaakt overlast

In het centrum van Enschede is vanochtend een groot waterlek ontstaan. Het lek ontstond voor de ingang van winkelcentrum Zuidmolen.

Er is een gat van enkele meters groot ontstaan. Ook in het winkelcentrum staat het blank.

De omgeving staat over een lengte van honderden meters onder water. De brandweer is met pompen in de weer om het water zo snel mogelijk weg te krijgen.

In Enschede zijn er op diverse locaties klachten over geen of weinig water uit de kraan. Vermoedelijk is het waterlek de oorzaak. Vitens meldt dat iedereen weer water heeft, maar dat het nog even kan duren voordat de waterdruk weer op peil is.