RTV Oost-weerman Ten Hove: "Af en toe flinke windstoot, dus afgelasting optochten begrijpelijk"

"Ik vind het heel verstandig dat de organisatoren besloten hebben om de optochten af te gelasten. Denk alleen maar aan de regen, daar is toch geen gezelligheid aan?" RTV Oost-weerman Ton ten Hove heeft begrip voor het besluit om diverse carnavalsoptochten in de provincie niet door te laten gaan vanwege het slechte weer.

Naast de flinke regenval trekt de wind 's middags tot een uur of drie ook steeds verder aan. "In Zuid-Holland en Zeeland is het al windkracht negen en stormt het dus al. Dat hadden we niet verwacht." Ten Hove vermoedt dat het in Overijssel niet gaat stormen. "Maar we zullen wel af en toe een flinke windstoot krijgen."

De combinatie van wind en regen maakt dat de optochten in onder meer Raalte en Oldenzaal zijn afgelast. "Heel verstandig", vindt Ten Hove. "De wind is een hele onzekere factor, we kunnen niet precies voorspellen hoe hard die zal zijn. En het blijft toch een verantwoordelijkheid van de organisatoren. Dus ik begrijp het heel goed."

Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven in verband met storm Ellen. Het weerstation waarschuwt voor zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.