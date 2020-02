FC Twente lijdt totaal onnodige nederlaag na dramatische slotfase tegen FC Utrecht

Een week na de stunt tegen titelkandidaat AZ heeft FC Twente onnodig punten verspeeld in de kelder van de Eredivisie. De herboren ploeg van trainer García leek op weg naar een knappe zege op subtopper FC Utrecht, maar toch werd er verloren. Het duel in De Galgenwaard eindigde in 2-1.

Met een voor Enschedese begrippen rustige week achter de rug, was het voor FC Twente de hoogste tijd de negatieve uitreeks eens te doorbreken. De laatste overwinning op vreemde bodem was op 15 september tegen Fortuna Sittard: 2-3. Ondanks de terugkeer van García-protegé Espinosa koos de Uruguayaanse oefenmeester voor de elf namen die vorige week in eigen huis wisten te stunten tegen het kwakkelende AZ.

Geen beloning

Dat vertrouwen betaalde FC Twente in de eerste helft uit. Niet in de vorm van een doelpunt, al deden de Tukkers zeker niet onder voor de nummer zeven van de Eredivisie. Ze dicteerden zelfs, in de verder troosteloze lunchwedstrijd. FC Twente verzuimde zichzelf te belonen in de Domstad. Aburjania had net als een week geleden de ban moeten breken. Alleen voor FC Utrecht-doelman Zoet schoot hij echter naast. Vuckic wist het net wél te vinden na een leep balletje van Lang, maar de Sloveen deed dit vanuit buitenspelpositie waardoor het Twentse feestje niet doorging.

Doelpunt Vuckic

Na de rust waren de betere mogelijkheden wederom voor FC Twente, dat zichzelf tekort deed door niet te profiteren van Utrechtse slordigheden. Tot de zeventigste minuut. Menig ontsnapte aan de aandacht van bewaker Klaiber en met een perfecte voorzet bediende hij ploeggenoot Vuckic. De topschutter hoefde vervolgens enkel nog simpel binnen te tikken en daarmee kreeg FC Twente wat het toekwam. Even later had Menig zijn ploeg helemaal op rozen kunnen schieten, maar oog in oog met Zoet moest hij zijn meerdere erkennen in de goalie.

Dramatische slotfase

Dat FC Twente aan het einde van de rit alsnog met lege handen stond had het volledig aan zichzelf te danken. In een tijdsbestek van twee minuten kantelde het machteloze FC Utrecht de wedstrijd volledig. De Enschedeërs hadden al op een 4-0 voorsprong moeten staan, maar Kerk en Arweiler maakten dankbaar gebruik van geschutter in de defensie van FC Twente. Vuckic leek alsnog voor een punt te zorgen, maar ook deze treffer werd afgekeurd wegens buitenspel, waardoor FC Twente heel dure punten verspeelde in de strijd om handhaving.

FC Utrecht - FC Twente 2-1

0-1 Vuckic (70)

1-1 Kerk (83)

2-1 Arweiler (87)

Arbiter: Manschot

Geel: Klaiber, Van der Maarel; Selahi, Verdonk



FC Utrecht: Zoet; Klaiber, Emanuelson, Hoogma, Van der Maarel; Van de Streek, Maher, Ramselaar; Kerk, Bahebeck (Arweiler/74), Peterson (Van Overeem/62)



FC Twente: Drommel; Troupée, Bijen, Pleguezuelo, Verdonk; Selahi, Busquets (Nakamura/88), Aburjania; Menig (Zekhnini/84), Vuckic, Lang