Hulpbehoevend PEC Zwolle krijgt drie strafschoppen tegen en verliest kansloos bij AZ

PEC Zwolle is er niet in geslaagd te stunten op bezoek bij AZ. Terwijl de concurrentie maar punten blijft pakken, ging de ploeg van trainer John Stegeman met 2-0 onderuit. Beide Alkmaarse treffers kwamen tot stand uit een strafschop, terwijl er ook nog een penalty onbenut werd gelaten door AZ.

PEC had het te danken aan doelman Michael Zetterer dat het ongehavend de kleedkamers op kon zoeken voor de theepauze. De Duitse sluitpost zorgde ervoor dat er een einde kwam aan de perfecte reeks van penaltyspecialist Teun Koopmeiners. Voor de captain van AZ was het de eerste misser vanaf elf meter nadat de vorige zestien allemaal tegen de touwen gingen.

VAR-willekeur

Dat Koopmeiners überhaupt aan mocht leggen was volledig te wijten aan de willekeur van de VAR. Een tackle op de bal van Bram van Polen werd totaal verkeerd beoordeeld door scheidsrechter Jochem Kamphuis, die vanuit Zeist niet werd gecorrigeerd door videoarbiter Laurens Gerrets. Gerechtigheid bestaat echter nog in het voetbal.

Hattrick

Het was echter wel de opmaat voor een middag die bol stond van de penaltystip. Vlak na de rust kreeg Koopmeiners een herkansing nadat Thomas Lam in het zestienmetergebied de opkomende back Owen Wijndal naar de grond werkte. Ditmaal was Zetterer kansloos en opende Koopmeiners de score. Weer vijf minuten later voltooide Kamphuis zijn hattrick. Ditmaal was Kenneth Paal de boosdoener, Calvin Stengs het slachtoffer en Koopmeiners wederom de gelukkige: 2-0.

Degradatiezone

Maar PEC was ook gewoon de mindere ploeg in het onderonsje met de nummer twee van de Eredivisie. Invaller Dennis Johnsen had zijn ploeg tien minuten voor het einden nog terug in de wedstrijd kunnen schieten, maar zijn kopbal verdween net naast het doel van Marco Bizot. PEC leed een terechte nederlaag en daardoor blijven de Zwollenaren zestiende, met twee punten achterstand op het 'veilige' Fortuna Sittard, dat over twee weken de degens kruist met PEC.

AZ - PEC Zwolle 2-0

1-0 Koopmeiners (54/pen)

2-0 Koopmeiners (60/pen)

Arbiter: Kamphuis

Geel: Paal, Zetterer

Bijz: Koopmeiners mist pen. (43)



AZ: Bizot; Svensson, Leeuwin, Koopmeiners, Wijndal; Midtsjø (Aboukhlal/80), Evnjen (De Wit/64), Clasie; Stengs, Boadu, Idrissi

PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Strieder (Huiberts/46), Nakayama, Clement; Thy (Johnsen/69), Van Duinen (Ghoochannejhad/80)