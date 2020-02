Heracles Almelo wint door wereldgoal Dessers voor derde jaar op rij in eigen huis van Ajax

In het eerste kwartier gebeurde er niet veel op het kunstgras van Erve Asito. De eerste kans was kort daarna voor Gravenberch. Kiomourtzoglou haalde zijn inzet van de lijn. Aan de andere kant was Dessers nog dichter bij de openingstreffer na een fout van Schuurs, maar hij vond Onana op zijn pad.

Kansen aan beide kanten

Na ruim een half uur probeerde Schuurs het aan de andere kant, maar deed dat niet met scherp. Van de Beek was het dichtst bij de 0-1. Zijn inzet kwam via de onderkant van de lat terug het veld in. Namens Heracles was het opnieuw Dessers die van dichtbij niet wist te scoren.

Bijna eigen doelpunt

Martinez scoorde niet uit een hoekschop en ook bij de derde kans voor Dessers was het niet raak. Dit keer schoot hij voorlangs. In de laatste minuut haalden Blaswich en vooral Rossmann opgelucht adem nadat laatstgenoemde bijna in eigen doel schoot. De doelman wist de bal net over de lat te tikken. Kort daarna zochten beide ploegen de kleedkamers op.

Ook na rust kansen

Ook in de tweede helft duurde het even voor er kansen te noteren waren. Dessers probeerde het ruim tien minuten na rust, maar Onana kon simpel pakken. Invaller Eiting schoot aan de andere kant net naast en Blaswich hield kort daarna een schot van Tadic uit zijn doel met een fraaie redding. Door een misverstand met Onana schoot Eiting even later bijna in eigen doel, maar de doelman was op tijd terug. Even later bracht die doelman ook redding op een schot van Burgzorg, dat door Dest van richting werd veranderd. Mauro Junior schoot te zacht binnen in de korte hoek.

Fantastische goal Dessers

Het doelpunt kwam er toch voor Heracles, en hoe. Blaswich bracht de bal in, Dessers draaide weg van Blind en schoot snoeihard in de kruising. Ajax moest op zoek naar de gelijkmaker en dat gaf Heracles ruimte. Van der Water probeerde het, maar zag Onana redden. De gelijkmaker kwam er niet en dus bleven de drie punten in Almelo.

Heracles Almelo - Ajax 1-0

1-0 Dessers (77)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Osman, Gravenberch, Babel, Kiomourtzoglou



Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann (Van den Buijs/72), Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Osman (Van der Water/75), Merkel; Mauro Junior (Jakubiak/83), Dessers, Burgzorg.



Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch (Ekkelenkamp/80), Martínez (Eiting/46), Van de Beek; Tadic, Huntelaar, Babel (Danilo/73).