Geen alternatieve datum voor carnavalsoptocht in Raalte

Morgen zijn de weersomstandigheden vergelijkbaar met die van vandaag, terwijl dinsdag de verlichte optocht van Lemelerveld is. Met die optocht willen de Stöppelkaters niet concurreren.

Er is nagedacht om de optocht over een week of twee alsnog door te laten gaan, maar het is de vraag of het weer dan beter zal zijn. Bovendien levert dit de bouwers van de wagens extra kosten op, omdat er langer opslagruimte gehuurd moet worden.

Volgens voorzitter Ronald Nijboer van de Stöppelkaters is dit de tweede keer in de historie dat de optocht helemaal niet doorgaat. De eerste keer was in 1991 wegens het uitbreken van de Golfoorlog.

Oldenzaal: woensdag overleg

In Oldenzaal vindt woensdag overleg plaats over een nieuwe datum voor de Grote Twentse Carnavalsoptocht. Volgens Peter Velner, voorzitter van de optochtcommissie van OCV De Kadolstermennekes, zal dit in principe volgend jaar plaatsvinden. "Het zou ook over drie weken kunnen of in de zomer, maar we moeten een heel traject in van vergunningen en gesprekken met de gemeente. Er is nog niets definitief."