Wat vind jij: Een verbod op tabak bij supermarkten en tankstations is betutteling ten top

De verkoop van tabak in supermarkten en tankstations. Als het aan een meerderheid in de Tweede Kamer ligt, zal dit in de toekomst niet meer mogelijk zijn.

Volgens het AD wil een Kamermeerderheid de verkoop van sigaretten bij supermarkten en tankstations zo snel mogelijk afbouwen tot nul. Supermarkten moeten per 1 juli tabaksproducten uit het zicht van klanten houden en per 1 januari 2021 worden ook kleinere verkooppunten verplicht om het zogenaamde uitstalverbod uit te voeren.



Uiteindelijk mogen tabakswaren in de toekomst alleen nog maar in speciaalzaken verkocht worden, is de wens van een groot deel van de politiek.



Wat vind jij? Is dit een stap in de goede richting voor een rookvrije generatie of moet iedereen zelf weten wat ze wel of niet kopen? Stem en reageer op onze stelling.