Stegeman gelooft in handhaving PEC Zwolle: ''Moet ik dan nu hier de handdoek gooien?"

"Ik heb nog nooit in mijn hele leven meegemaakt dat ik drie penalty's tegen krijg. De eerste was er volgens mij geen, maar bij de tweede en derde geven we de scheidsrechter de gelegenheid een strafschop te geven. Dat doen we niet goed", laat Stegeman na afloop weten.

Concurrentie

De oefenmeester kijkt niet naar de concurrentie. "We moeten naar onszelf kijken. We hebben nog tien wedstrijden te gaan. We moeten gewoon punten halen. Als we dat niet doen, komen we er nooit meer bij. We moeten de komende periode veel wedstrijden gaan winnen. Dan blijven we in de Eredivisie en anders niet, of je speelt nacompetitie. Wij gaan ervan uit dat het ons lukt om erin te blijven", vervolgt hij.

Stegeman gelooft dat de ommekeer snel komt. "Moet ik dan zeggen dat we het niet gaan redden? Ik ben hier toch trainer. Moet ik hier dan nu de handdoek gooien met nog tien wedstrijden te gaan? Het zou raar zijn als ik zeg: we zijn niet goed genoeg tien wedstrijden voor het einde. Ik denk dat wij erin kunnen blijven, anders had ik hier niet meer gestaan", besluit hij gepikeerd.