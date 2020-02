Dessers na heerlijke treffer: "De winnende maken tegen Ajax met zo'n moment, daar droom je van natuurlijk"

Cyriel Dessers was vanavond, zoals zo vaak dit seizoen, de grote man bij Heracles. Hij maakte op fraaie wijze de winnende 1-0 tegen Ajax. "Ik was nog even bang dat ie over zou gaan, maar hij vloog er fantastisch in. De winnende maken tegen Ajax met zo'n moment, daar droom je van natuurlijk."

Hij beschrijft het moment, een klein kwartier voor tijd: "Je weet dat Ajax in die fase mee begint te drukken, dat is de kwaliteit die ze hebben, ondanks dat ze niet top waren. Dan ga je een beetje loeren. Ik deed een teken naar Janis (Blaswich, red.) en hij had het gelukkig goed gezien en dat lukt het gewoon."

Knokken, werken, vechten

"Het zijn de momenten waar je als spits voor leeft. Daarvoor sta je er. Het is de hele wedstrijd knokken, werken, vechten voor een kansje. Maar op dat moment moet je het duel winnen en hem erin schieten."

Puzzel valt in elkaar

Heracles speelde na de winterstop nog niet goed, maar vandaag werden wel de punten gepakt. "Ik bekijk het graag als een puzzel. Die puzzel is de eerste seizoenshelft in elkaar gevallen en zetten we een reeks van tien wedstrijden neer waarin we maar een keer verliezen bijvoorbeeld en nu is het even terugzoeken naar de samenstelling, de automatismen en dat lukte gewoon niet echt goed de eerste zes wedstrijden. Vandaag, zonder fantastisch te spelen, denk ik dat die puzzel wel terug in elkaar gevallen is. Nu is het hopen dat ie de komende weken blijft liggen", aldus de topscorer van de Eredivisie.