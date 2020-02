Undercover-journalist Alberto Stegeman uit Vroomshoop voor rechter om 'nepbom' in kazerne

Programmamaker Alberto Stegeman uit Vroomshoop staat vandaag voor de rechter in Zutphen om zich te verweren tegen de aantijging dat hij op een kazerne in het Gelderse Oldebroek een nepbom had geplaatst. Hij was de kazerne binnengeslopen voor zijn programma 'Undercover in Nederland'.

Stegeman wilde met zijn actie aantonen hoe makkelijk het is om zonder toegangspas op het terrein en in de gebouwen te komen. In de eetzaal van de kazerne liet hij stiekem een koffer achter, waarna Defensie de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) inschakelde.



OM: geen uitzondering journalist

Het Openbaar Ministerie vervolgt hem niet voor het binnendringen, omdat de openbaarmaking van de hiaten bij de kazerne het algemeen belang diende. De aanklacht gaat alleen over het achterlaten van de 'nepbom'. Stegeman kan zich hierbij volgens het OM niet beroepen op de uitzondering die voor de journalistiek geldt.

De 49-jarige journalist, die voorheen met zijn mediabedrijf in Steenwijk en later Zwolle zat, vindt het de omgekeerde wereld dat hij voor de rechter moet komen, omdat hij met de koffer ook een misstand aantoonde. Later sprak hij in de uitzending zelf over een nepbom "omdat we dat dus makkelijk hadden kunnen doen".

Defensie zag volgens Stegeman toen pas dat hij erachter stak. In de koffer zat volgens hem niets wat op een nepbom leek, er zaten een stapel papier en een stuk klei in.



KLM-pas

Stegeman werd in 2014 al eens veroordeeld tot een voorwaardelijke boete, omdat hij voor zijn programma een KLM-personeelspas voor Schiphol had vervalst.