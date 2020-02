Carnavalsverenigingen uit Losser naar optocht Münster

"We vertrekken in groepen en wachten elkaar ergens halverwege op. Daar drinken we dan een kop koffie en gaan we gezamenlijk door naar Münster. De tocht erheen duurt al met al een uurtje of twee, maar je krijgt er zoveel plezier voor terug", zegt prins Bob van de overkoepelende carnavalsvereniging De Gaffel Aöskes.

Bloedworst met appel

Er wordt verzameld aan de grens bij Overdinkel. Precies op die grens tussen Overdinkel en Gronau is een kraampje neergezet waar voor de inwendige mens gezorgd wordt. Broodjes met gebakken ei of bloedworst met appel vinden gretig aftrek. Ook wordt links en rechts al een borreltje gedronken.

De trekkers die de carnavalswagens naar Münster moeten brengen stellen zich in een lange rij voor de grens op. Om de zoveel tijd vertrekt een groepje trekkers en komen er weer nieuwe bij.

Loopgroepen

"Het is echt superleuk", zegt prins Bob. "En nu zijn het de wagens en de mensen eromheen. Later vertrekken de loopgroepen in touringcars, zodat we ons in vol ornaat kunnen tonen. Er staan zo'n 300.000 mensen langs de kant, dus dat is wel kicken."