Daan uit Hengelo door zandstorm vast op Gran Canaria: "Moest slapen op bagageband"

Een andere keuze had Daan niet. "Alle hotels hier in de buurt zaten al vol, dus moesten we wel op het vliegveld slapen. Zowel zaterdag als gisteren werd onze vlucht geannuleerd, maar nu zitten we gelukkig in een hotel dichtbij het vliegveld."

Horrornacht

De vakantie verliep dus heel anders dan gepland. "Zaterdag werd het al een beetje apart weer, we wisten niet zo goed wat het was. Toen we vervolgens op het vliegveld aankwamen om terug te vliegen richting Münster, werd er omgeroepen dat alle vluchten geannuleerd waren vanwege de zandstorm. Toen begon de horrornacht."

"Het was pure chaos op het vliegveld. Verschillende maatschappijen waren hotels aan het regelen voor passagiers, maar wij vlogen met Corendon en zij deden niets. We werden erg moe en hadden toen geen andere keus dan op het vliegveld slapen. Ik zag die bagageband en ging er maar op liggen. Uiteindelijk sliep ik maar twee uurtjes."

Terugvlucht

Inmiddels is de storm wat gaan liggen. "Het is nu wat rustiger, maar als het hard waait voel je ook echt zand in je ogen. Ook het ademhalen is zwaarder en je ziet weinig. Gisteren was je echt zand aan het happen."

Komende nacht hoopt Daan dan eindelijk terug te vliegen. "Het luchtruim is weer open en ze hebben gezegd dat alle vluchten in volgorde van vertraging vertrekken. Het probleem is alleen dat onze vlucht überhaupt nooit vanuit Münster naar hier is gevolgen, dus we zijn waarschijnlijk pas als laatste aan de beurt."

Tot die tijd moeten ze zich maar zien te vermaken. "Gisteren waren we heel chagrijnig, maar nu in het hotel valt het wel mee. Je moet het er maar mee doen. Ik vind het wel heel jammer dat ik het carnaval gemist heb..."

