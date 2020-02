Winkels in centrum Enschede weer open na waterleidingbreuk, behalve die van Ad Heijne

Een geknapte hoofdwaterleiding veroorzaakte zondagochtend veel overlast. Er was een groot gat in het wegdek ontstaan en over tientallen meters stond de weg blank. Het water liep ook het winkelcentrum in, de kelder van sportwinkel Decathlon en de winkel van Ad Heijne. Decathlon is maandagochtend weer geopend, de zaak van Heijne niet.

"Vloer trekt krom"

"Alles is stuk", vertelt Ad Heijne. "De paspoppen, de schoenen die de poppen aan hadden. Het water stond tot aan de ruiten 35 centimeter hoog. We hebben de vloerbedekking eruit gehaald, de tapijten ook en ook de pvc-vloer trekt krom. Ook in het magazijn hebben we alle vloerbedekking eruit gehaald, want dat begon nu al te stinken."

Het magazijn liep ook veel schade op (Foto: RTV Oost)

Heijne schat het schadebedrag op zo'n 150.000 euro. "We zijn verzekerd, straks komen de experts en dan kijken we wat we kunnen doen. Maar de zaak blijft voorlopig dicht, we hebben de tijd nodig om het weer helemaal schoon te maken en er weer echt een winkel van te maken. Hopelijk kunnen we donderdag weer open."

"Jammer, het is toch je levenswerk", vertelt Heijne geëmotioneerd. "Je hebt net een winkel die helemaal up-to-date is, het zag er allemaal prima uit en nu heb je dit. Maar het is niet anders, we gaan er tegenaan en maken er weer een mooie winkel van."

Zo lag de straat naast de winkel van Ad Heijne er zondagochtend bij (Foto: News United / Dennis Bakker)