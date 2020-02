Almelo heeft nog steeds geen cent subsidie teruggezien van omstreden 'casino-zorgbureau'

Het zorgbureau Victorie had een opvanghuis voor probleemjongeren aan de Ootmarsumsestraat in Almelo, maar door de aanhoudende problemen heeft dat intussen de deuren moeten sluiten.

Borstvergroting

De spraakmakende zaak kwam ooit aan het rollen na berichtgeving van RTV Oost over de veelvuldige casinobezoeken van de zorgdirectrice. Nadat de sociale recherche een onderzoek had ingesteld, bleek dat de directrice 703 keer in het casino had vertoeft. Bovendien werd duidelijk dat de directrice haar cliënten in de watten legde met allerlei kostbare cadeaus. Daarbij ging het onder meer om Louis Vuitton-tasjes, dure trainingspakken en één cliënte had een borstvergroting cadeau gekregen.

Schuiven met zorggelden

Een tweede, aanvullend onderzoek door de sociale recherche leverde een bizar beeld op hoe de directrice schoof met de zorggelden. Ze sluisde veelvuldig vele duizenden en soms zelfs tienduizenden euro’s op één dag weg van de rekeningen van haar bedrijf naar haar privérekening. Vervolgens werden vaak nog dezelfde dag in het casino torenhoge bedragen gepind.

Subsidiekraan dicht

Uiteindelijk vormden de onderzoeken voor Almelo reden de subsidiekraan dicht te draaien. De directrice sleepte daarop Almelo voor de rechter, maar de rechter oordeelde dat de gemeente de subsidie terecht had stopgezet.

Zorgsubsidie teruggeëist

Het opvanghuis in Almelo heeft intussen de deuren gesloten, maar achter de schermen lopen er nog steeds meerdere juridische procedures. Daarin eist Almelo in totaal ruim één miljoen euro aan zorgsubsidies terug. De directrice op haar beurt begon een zogenoemde bodemprocedure, waarin ze de vorderingen aanvecht.

In de rechtszaak van morgen gaat het om 670.000 euro voor Beschermd Wonen.

Daarnaast loopt er nog een tweede civiele procedure, waarin Almelo 245.000 euro aan PGB-geld en bijna 140.000 euro voor Zorg in Natura terugeist. Ook deze vorderingen vecht de directrice juridisch aan.

Zorgcowboys

Wethouder Eugène van Mierlo staat bekend als iemand die fel strijd voert tegen de zogenoemde zorgcowboys: zorgondernemers die vooral uit zijn op zoveel mogelijk winst maken in plaats van het leveren van zorg. Van Mierlo zegt de huidige rechtszaken rond Victorie met vertrouwen tegemoet te zien. Daarbij refereert hij aan een eerder vonnis van de rechtbank Overijssel: "Die zaak hebben we destijds ook gewonnen, terwijl er intussen aan de feiten eigenlijk niets of nauwelijks iets is veranderd."

Tekst gaat verder onder foto

Wethouder Eugène van Mierlo voert fel strijd tegen fraude met zorggelden (Foto: RTV OOST)

Beslag gelegd

Vooruitlopend op de financiële claims had de gemeente eerder al beslag gelegd op alle banktegoeden van zowel de zorginstelling Victorie als alle privébezittingen van zowel de directeur als haar adjunct-directeur. Daarbij gaat het niet alleen om bankrekeningen, maar ook woningen en aandelen.

Aangifte zorgfraude

Los van het juridische getouwtrek om de subsidiegelden hangt de directrice nog altijd een strafrechtelijke procedure boven het hoofd. De gemeente Almelo had namelijk aangifte tegen haar gedaan wegens zorgfraude. Weliswaar heeft het Openbaar Ministerie inmiddels laten weten dat het af ziet van strafvervolging omdat het denkt niet hard te kunnen maken dat er strafbare feiten zijn gepleegd, maar de gemeente Almelo gaat in beroep tegen deze beslissing. Almelo begint namelijk bij het gerechtshof in Arnhem een zogenoemde artikel 12-procedure, waarmee het hoopt af te dwingen dat de directrice alsnog strafrechtelijk wordt vervolgd.