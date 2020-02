Zwolse flatbrandslachtoffers emotioneel na cheque: "Dat er nog mensen bestaan die aan je denken"

300 euro. Dat is de opbrengst van de actie voor Lenie (83) en Appie (66), de bewoners van de afgebrande verzorgingsflat aan de Keerssluis in Zwolle. De cheque werd gistermiddag feestelijk overhandigd door carnavalsvereniging De Pepperbussies in café De Pul in Zwolle. De vereniging startte de actie kort na de brand op 9 februari om de bewoners emotionele steun te bieden.

En er was emotie te zien. Toen de paarse cheque aan de bewoners overhandigd werd en het lied 'Ik ben een Zwollenaar' werd ingestart, rolde bij Lenie een traan over haar wangen. "Geweldig toch", zegt Lenie na de uitreiking. "Fantastisch. Dat er nog mensen bestaan die aan je denken, dat is heel fijn", sluit Appie aan.

Alles kwijt

"Alles zijn deze mensen door de brand kwijtgeraakt", zegt Leon Spijker, vice-voorzitter van De Pepperbussies. Lenie en Appie krijgen allebei 150 euro. "Met het opgehaalde bedrag komen deze mensen al een stukje verder om de draad weer op te pakken. Dat was voor ons het doel van de actie."

Nieuwe pyjama en sokken

Wat de buren van elkaar precies gaan doen met het geld weten ze nog niet. "De hele situatie heeft me gewoon overvallen. Ik ga eerst kijken hoe de komende tijd zal lopen en daarna bedenken op wat voor manier ik het geld kan besteden", zegt Appie. "We zijn zoveel nodig. Van een pyjama tot nieuwe sokken. Er is van alles wat we nieuw moeten kopen", zegt Lenie.

Onverwachte hulp

Toch is het vrij bijzonder dat De Pepperbussies deze actie heeft opgezet. De dochter van Lenie, Ria, is namelijk wel lid van een Zwolse carnavalsvereniging, maar niet van De Pepperbussies. Ria is een 'Adje' van De Tonnezotters. Toch vond De Pepperbussies dat ze iets voor de bewoners moest doen toen het lucht van de situatie kreeg. "Maar eigenlijk is dat niet zo bijzonder", vindt Leon. Volgens Spijker en voorzitter van De Pepperbussies Jolinda Fels viert heel Sassendonk (Zwolle) samen carnaval. "Wij kennen Ria al jaren en omdat wij met zijn allen carnaval vieren, is het logisch dat wij Lenie en Appie helpen." Ria was zelf ook bij de overhandiging aanwezig om haar moeder en Appie te steunen.

Even geduld

Lenie en Appie moeten nog even wachten totdat zij met het opgehaalde geld nieuwe spullen in hun appartement een plek kunnen geven. Na de brand zijn de appartementen onbewoonbaar verklaard en dus moet er heel wat gebeuren voordat de buren weer in hun eigen stulpje kunnen intrekken. Dat kost tijd.

Lenie heeft inmiddels een tijdelijke woning in hetzelfde appartementencomplex in Zwolle en Appie verblijft nog steeds in een huisje in Dalfsen. "Maar de cheque gaat wel mee als ik weer in mijn appartement kan wonen. Misschien lijst ik hem wel in", besluit Lenie.