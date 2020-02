Gemalen draaien volop vanwege hoge waterstand, waterschap verwacht geen problemen

Afgelopen weekend viel er in het werkgebied van het waterschap gemiddeld 20 tot 34 millimeter regen. Hierdoor kwam het water in de toch al goed gevulde kanalen, meren, weteringen en sloten nog hoger te staan. Door de gemalen op volle toeren te laten draaien, houdt het waterschap het waterpeil beheersbaar.



Grote en kleine gemalen

De grotere gemalen Stroink pompen het overtollige water vanuit het gebied naar de IJssel, Zwarte Water, Vecht, Zwartemeer en Vollenhovermeer. Daarnaast zorgen de kleinere gemalen ervoor dat het waterpeil in de diverse polders binnen de perken blijft.



Uiteindelijk wordt al dit water afgevoerd naar het IJsselmeer. De diverse in het verleden aangelegde waterbergingen staan vol water.



Rivieren

Daarnaast speelt al een aantal weken de verhoogde waterstand op de IJssel, het Zwarte Water en de Vecht. Opstuwing door de harde westenwind zorgde in het weekend voor een verdere stijging van het water op deze rivieren.



Zondag werd daarom de balgstuw bij Ramspol tijdelijk gesloten om het water richting Zwartemeer en Zwarte Water tegen te houden. Bij Kampen steeg het water tot 84 cm boven NAP. Pas bij 1,40 cm bovenNAP komt de Hoogwaterbrigade in actie om het eerste deel van de waterkering in Kampen op te bouwen. Maar zover komt het niet: inmiddels is het waterpeil in Kampen gezakt tot 42 cm boven NAP.

In het Zwarte Water bij Hasselt steeg het water tot op de kade langs de Grintwal.

Verwachting

Omdat de gemalen volop draaien en in de afgelopen nacht de wind afnam en geen neerslag meer viel, is er weer ruimte ontstaan in het watersysteem. Daarom verwacht het waterschap geen problemen met de neerslag en toename wind die in de loop van vanmiddag/avond nog wordt verwacht.

Vanaf morgen neemt de wind en hoeveelheid neerslag af.

Pad bij Dalfsen dicht

Door het hoogwater op de Vecht heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) het fiets- en wandelpad over de vistrap bij stuw Vechterweerd in Dalfsen afgesloten. Hierdoor is geen doorgang voor fietsers en wandelaars mogelijk. De verwachting is dat het fiets- en wandelpad nog zeker enkele dagen afgesloten zal blijven, omdat er vanuit Duistland nog een hoge afvoer van water aankomt.

Het waterschap heeft borden geplaatst om fietsers en wandelaars te attenderen.