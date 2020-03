'Geen schoonheidsprijs, maar de gemeente Almelo treft geen blaam bij verkoop Kolkschool'

Het heeft even geduurd maar eindelijk stond het interpellatiedebat over de Kolkschool niet alleen op de agenda, maar kwam de raad er ook aan toe. Drie weken geleden hadden de PvdA en Leefbaar Almelo al om een debat gevraagd, maar door tijdsnood kwam de Kolkschool niet meer aan bod.

Hoe zat het ook alweer

De verkoop van de Kolkschool houdt de gemeenteraad al bezig sinds 2017. Twee partijen hebben interesse in het markante pand op de hoek van de Bornerbroeksestraat. In de school is ruimte voor concerten van het kleinschalige podium Paco Plumtrek. In november 2018 bood projectontwikkelaar Kloos2 280.000 euro voor de school (exclusief de gymzaal) om er loftwoningen in te maken. De werkgroep Kolkschool biedt 353.000 euro voor de school én gymzaal. De gymzaal zou behouden moeten worden voor culturele doeleinden zoals het poppodium.

Kloos2 verhoogt in februari 2019 haar bod: 280.000 voor de school en 120.00 voor de gymzaal. Een ambtenaar van de gemeente mailt Kloos2 het bod dat is gedaan door de werkgroep. Er volgt een onderzoek van KPMG over de handelswijze van de gemeente. Uit de rapportage van KPMG blijkt dat de in het proces 'niet alle beslismomenten zijn vastgelegd. Dat is verwijtbaar en niet goed'.

Reconstructie verkoop Kolkschool 30 november 2018: Kloos2 biedt 280.000 euro voor de Kolkschool, exclusief de gymzaal, voor de ontwikkeling van (loft)woningen.

1 december 2018: werkgroep Kolkschool biedt 353.000 euro voor de Kolkschool, inclusief de gymzaal, voor culturele doeleinden.

11 februari 2019: Kloos2 past haar bod aan: 280.000 euro voor het schoolgebouw en 120.000 euro voor de gymzaal.

12 februari 2019: een ambtenaar van de gemeente Almelo mailt Kloos2 het bod dat is gedaan door de werkgroep, de andere bieder.

Maart 2019: twee makelaars taxeren de plannen voor de Kolkschool. De taxaties van de makelaars ligt hoger dan de biedingen van Kloos2 en de werkgroep. De gemeente stelt beide partijen in de gelegenheid om hun bod aan te passen.

15 april 2019: De gemeente stelt beide partijen opnieuw in de gelegenheid om hun bod aan te passen. De partijen reageren niet.

28 januari 2020: Het college van B en W gaat door met de verkoop van de Kolkschool aan Kloos2. De Kolkschool, gebouwd in 1903, is het oudste gebouw van deze grootte in Almelo dat inmiddels al 116 jaar publiekelijk toegankelijk is. Als schoolgebouw, wijkcentrum, Turks buurthuis, muziekpodium en culturele broedplaats. (bron)

Vanavond ging de Almelose raad met elkaar in debat. De reacties waren verdeeld. Vooral Patricia Pol van Forum voor Rechts was boos. "Kunt u zich voorstellen hoe het is wanneer uw concurrent via de mail uw bod te horen krijgt. Dat is toch onvoorstelbaar."

Fred Gerritsen (Democraten.Nu) wil alle emoties buiten het debat houden. "Het gaat om het proces en of dat goed gegaan is of niet. In het KPMG-rapport staat dat dat proces volgens de regels is verlopen. Dus levering aan Kloos2 kan doorgaan." Ugur Çete van de Lijst Çete vindt dat deze zaak geen schoonheidsprijs verdiend, maar het algemeen belang gaat voor. "De kosten zijn hoger dan opbrengst.

"Er is niks veranderd in al die jaren", zegt Jeroen Wiertz van D66. "Dit hele proces heeft net zoveel gekost als dat het nu oplevert. Een treurig proces met alleen maar verliezers."

College

Het Almelose college reageert een stuk zakelijker. Wethouder Alex Langius: "Er is geen zweem van blaam. Dat vinden wij niet alleen, maar dat onderschrijft het KMPG-rapport ook. De raad is conform de procedure geraadpleegd en de verkoop is volgens procedure verlopen."

Het college is het wel met de stelling van Wiertz eens dat er geen winnaars zijn.

Huurders

"En wat betreft de huidige huurders, zoals Poppodium Paco Plumtrek en de Turkse vereniging Atib, zij wisten waar ze aan begonnen en waren", ging wethouder Langius verder. Hij doelt erop dat ze wisten dat de huur eindig is. De gemeente heeft toegezegd misschien te gaan helpen naar het zoeken van een nieuwe locatie voor deze twee organisaties.

Dit jaar zullen de huurders nog kunnen blijven zitten, dat is de tijd die het nog duurt voordat het bestemmingsplan gewijzigd is en Kloos2 kan beginnen met verbouwen.

Jorien Geerdink van de PvdA vindt de uitleg van de wethouder duidelijk. "Er is niet met opzet zo gehandeld." Geerdink vindt dat er naar de toekomst gekeken moet worden en zij diende daarom een motie in om met een plan van aanpak te komen op het gebied van vastgoedbeleid. Die motie werd door de raad aangenomen.