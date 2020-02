Nog eens zes 'kanaalgezinnen' moeten op korte termijn hun onveilige huis uit

Jan de Haan van de stichting Kant Nog Wal (bewust met taalfout 'omdat het kanaal ook fout is') deed zijn uitspraak in de weekendeditie van het RTV-Oost programma Thuis in Overijssel.

De uitvoerige berichtgeving van RTV Oost over het 'probleemkanaal' is intussen gebundeld en terug te lezen in een speciaal dossier op onze website.

Jan de Haan is de nieuwe voorzitter van de stichting, die optreedt als belangenbehartiger van de gedupeerde gezinnen uit de regio Vroomshoop, Daarlerveen, Geerdijk, Bergentheim en Beerzerveld. Inmiddels hebben meer dan driehonderd huizen schade opgelopen.

Verzakte huizen

Daarbij gaat het om verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Ook komt er in sommige gevallen zoveel druk op gasbuizen te staan dat ze het dreigen te begeven, waardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De problemen doen zich voor over een lengte van zo'n vijf kilometer langs het kanaal.

Onveilig

In twee gevallen was de situatie dusdanig onveilig geworden dat de bewoners hun huis zijn ontvlucht. Zij bivakkeren nu tijdelijk in een woonunit achter hun eigen huis wonen. Een ellendige situatie die tot veel stress leidt, zo verklaarde de vader van een van de twee gezinnen.

Zelfde lot

Volgens De Haan wacht nu nog eens zes huishoudens op korte termijn eenzelfde lot. De Haan baseert zich daarbij op onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd. In het onderzoek naar de oorzaak van de problemen, wordt momenteel in opdracht van de provincie de situatie rond circa zestig woningen nauwlettend in kaart gebracht.

"Veertig van de zestig woningen die momenteel worden gemonitord, worden al gestut. De provincie heeft voorspeld dat er binnen een paar maanden nog eens zes gevallen zullen zijn van mensen die eigenlijk hun huis uit moeten omdat het er niet meer veilig is", aldus De Haan bij RTV Oost.

'Logeer-regeling'

De provincie heeft overigens een speciale 'logeer-regeling' in het leven geroepen waardoor bewoners, die zich thuis niet meer veilig voelen, tijdelijk in een zomerhuisje op een vakantiepark elders in de regio terecht kunnen. Meerdere huishoudens maakten al gebruik van die regeling.

Onderzoek

Eind maart wordt het onderzoek naar de oorzaak van de huidige malaise gepresenteerd. Daarbij wordt met name onderzocht of de huidige problemen zijn veroorzaakt door baggerwerkzaamheden. Het kanaal is namelijk tussen 2011 en 2014 uitgediept om het geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer.

Ingenieurs waarschuwden vooraf

RTV Oost meldde onlangs dat ingenieurs van het bureau Royal Haskoning de provincie al in 2010 hadden gewaarschuwd voor de risico's die het uitbaggeren met zich meebracht. Dit nieuws zorgde voor verontwaardigde reacties onder de kanaalbewoners. "Je kunt je wel voorstellen dat iedereen zei: "Potverdorie, we hebben altijd al wel gedacht dat er iets niet klopte." Veel omwonenden hadden volgens voorzitter De Haan daarom al filmpjes en foto's gemaakt van 'verdachte situaties'.

Het rapport waarin ingenieurs waarschuwen voor de risico's bij het uitbaggeren van het kanaal (Foto: RTV OOST)

Behalve veel materiële ellende blijken de huidige problemen ook psychische klachten en gespannen huissituaties bij de kanaalbewoners te veroorzaken.

De provincie heeft overigens al enkele tientallen miljoenen euro's gereserveerd. Los van een eventuele rechtszaak met de aannemer over de schuldvraag wil de provincie de gedupeerde kanaalbewoners financieel compenseren en zo 'Groningse toestanden' voorkomen. Daarbij verwijzend naar de trage afhandeling van de schadeclaims in het Groningse gaswinningsgebied.