Programma: Play-offs handbal beginnen en Jolly Jumpers in halve finale beker

Betaald voetbal

In de 25e speelronde van de Eredivisie komen de drie Overijsselse clubs allemaal op zaterdagavond in actie. Heracles is de eerste en gaat op bezoek bij ADO Den Haag. PEC Zwolle ontvangt daarna Vitesse en FC Twente krijgt Heerenveen op bezoek in De Grolsch Veste.

Go Ahead Eagles speelt op vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie bij FC Volendam en in de 2e divisie gaat HHC Hardenberg naar Katwijk.

Amateurvoetbal

Op zaterdag spelen de vijf Overijsselse clubs in de landelijke amateurklassen een uitduel. In de 3e divisie gaat Excelsior'31 op bezoek bij ODIN'59. In de hoofdklasse gaat Staphorst naar Urk, speelt Genemuiden bij Eemdijk, gaat Berkum naar ACV en DETO speelt bij Swift.

Op zondag speelt HSC'21 in de 3e divisie het thuisduel tegen OSS'20 en in de hoofdklasse gaat Quick'20 naar Leonidas.

In het lagere amateurvoetbal is er opnieuw een inhaal- en bekerronde. Op zaterdag staan er niet veel inhaalduels op het programma. Op zondag des te meer. In de beker staan de achtste finales op de rol. Dit is het programma in Oost en dit in Noord.

Vrouwenvoetbal

In de Eredivisie speelt FC Twente opnieuw een inhaalduel op dinsdagavond. Ajax komt vanavond naar Enschede. Beide ploegen zijn al zeker van de play-offs om de titel. Vrijdag spelen de vrouwen de laatste wedstrijd in de Eredivisie Cup.

Basketbal

Voor de heren van Landstede Hammers staat er een dubbel programma op de rol. Donderdag speelt het in eigen huis tegen Feyenoord en zaterdag gaat het op bezoek bij Aris Leeuwarden.

Ook de vrouwen van Jolly Jumpers spelen twee wedstrijden, één in de beker en één in de competitie. Morgenavond staat de halve finale van de beker tegen Den Helder op het programma. Zaterdag is Binnenland de tegenstander in de Basketball League.

Handbal

Voor de handbalsters van Borhave beginnen morgenavond in eigen huis aan de play-offs om de titel. De ploeg speelt in de eerste ronde een best-of-2 tegen VZV. Volgende week woensdag is de return. De winnaar gaat naar de halve finales. Daar stromen ook de nummers één en twee van de reguliere competitie in.

DSVD speelt zaterdag het eerste duel in de degradatiegroep. V&L is dan de tegenstander. De nummer laatst van de degradatiegroep degradeert naar de 1e divisie.

Volleybal

De volleybalsters gaan verder met de kampioensgroep. Eurosped en Apollo 8 wonnen afgelopen weekend hun eerste duel, Regio Zwolle ging onderuit. Zaterdag speelt Apollo tegen Sliedrecht, dat de eerste wedstrijd ook won. Zondag staan Eurosped en Regio Zwolle tegenover elkaar.

Waterpolo

De waterpolomannen van Het Ravijn kunnen zich komend weekend definitief plaatsen voor de play-offs om de landstitel. Het speelt de topper bij GZC Donk en als het wint is het zeker van een plek bij de eerste acht.

De vrouwen van de Nijverdalse ploeg zijn al een tijd zeker van de play-offs en spelen zaterdag tegen concurrent UZSC. Een duel tussen de nummers twee en drie. Swol kan die play-offs al een tijdje niet meer halen en gaat zaterdag op bezoek bij ZVL.