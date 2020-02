Jong PEC Zwolle verliest in blessuretijd van Heerenveen, Heracles wint in Groningen

Bij Zwolle stonden bekende namen als Xavier Mous, Etienne Reijnen, Rick Dekker en Reza Ghoochannejhad in de basis. Al na zeven minuten zorgde Progon Maloku voor de 0-1. Dat was ook de ruststand. Kort na de pauze zorgde invaller Chardi Landu voor de gelijkmaker en even later bracht Ghoochannejhad de 2-1 op het bord. Uit een strafschop maakte Rein Smit een kwartier voor het einde en in blessuretijd bezorgde Jordy Bruijn die ploeg ook nog de winst. Kort daarvoor had Zwolle nog de paal geraakt.

Heracles wint in Groningen

Heracles begon ook met enkele bekende namen. Zo stonden Dario van den Buijs, Sebastian Jakubiak, Teun Bijleveld en Silvester van der Water aan de aftrap. In de eerste helft werd er niet gescoord in Groningen. Zeven minuten na rust was het wel raak. Bijleveld was de doelpuntenmaker. Even later zorgde Adrian Szöke via Jeremy Cijntje voor de 0-2. Na ruim een uur deed FC Groningen iets terug via Sam Schreck, maar verder kwam Groningen niet. Overigens werd de tweede helft van het duel op een ander veld gespeeld in verband met de weersomstandigheden.

Stand en programma

In de stand blijft PEC op 11 punten staan en Heracles heeft er nu 10. Go Ahead Eagles komt morgen in actie. Het speelt dan thuis tegen Feyenoord.