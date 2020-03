WOII in foto's: begrafenis van bemanning Engelse bommenwerper in Weerselo

Amateurfotograaf Joseph Beijvoets legde in juni 1942 stiekem een begrafenis vast in Weerselo van de bemanning van een Engelse bommenwerper. 'Door de heg heen genomen' staat op de achterzijde van de foto geschreven. Met als toevoeging 'begrafenis van Engelse piloten te Weerselo, afgeschoten in 1941' (dit moet 1942 zijn).

De piloten waren afkomstig van een viermotorige bommenwerper type Handley Page Halifax MK II-BII. Het toestel maakte deel uit van een grootmacht van 1077 vliegtuigen om Bremen te bombarderen en werd in de nacht van 25 op 26 juni 1942 neergeschoten door een Duits jachtvliegtuig.

Laatste militaire eer

De bommenwerper stortte neer op een boerderij in Dulder. De volledige bemanning kwam om het leven, de boerderij werd vernield maar bewoners kwamen met de schrik vrij. Alle restanten werden door de Duitsers zorgvuldig opgeruimd.

Op 28 juni werden de stoffelijke resten van de vijf niet ongeïdentificeerde bemanningsleden begraven op de R.K. begraafplaats in Weerselo. Op de grafstenen kwam 'known unto God' te staan, dit is een zin die gebruikt wordt op graven van onbekende soldaten. Een peloton Duitse soldaten brengt op de foto de laatste militaire eer aan de piloten, al waren zij hun vijanden. De identiteit van de bemanning is op de dag van vandaag nog steeds onbekend.

Begrafenis volledige bemanning Engelse bommenwerper in Weerselo (Foto: Foto: Joseph Beijvoets / Bron: Vereniging Heemkunde Oalde Gemeente Weersel en Stichting Heemkunde)

Overijssel viert vrijheid Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. RTV Oost maakt van 1 t/m 17 april een Vrijheidstour door de provincie. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal. Tot begin april delen we elke dag een foto uit Overijssel met een bijzonder verhaal.