Gladde wegen door sneeuw, KNMI geeft code geel af

De strooiwagens zijn vanochtend al vroeg de weg opgegaan. De sneeuw blijft nog niet liggen op de wegen, het gaat vooral om natte sneeuw. Toch kan het op sommige plekken in de provincie wel wit en glad zijn.

Rijkswaterstaat heeft op dit moment veel minder zout gestrooid dan in de winters van de afgelopen 25 jaar. Het is nog geen record, want in de lente komt het vaak nog tot lokale gladheid. Sinds begin januari was op acht dagen een waarschuwing voor lokale gladheid van kracht.

Tot nu toe heeft het in De Bilt in de meteorologische winter (begin december tot en met eind februari) slechts op vijftien dagen gevroren. Normaal telt het hoofdstation 38 dagen met een minimumtemperatuur beneden het vriespunt.

Koude dagen

Het is vanochtend koud met een gevoelstemperatuur van een paar graden onder nul. Overdag schijnt volgens Weeronline tussendoor geregeld de zon. De temperatuur stijgt naar 6-7 graden, maar tijdens stevige buien is het maar 2 graden. Voor eind februari is dit een hele normale temperatuur.

Ook morgen is er kans op (natte) sneeuw, het wordt dan 4 graden. Vanaf vrijdag wordt het zachter, valt vaak regen en gaat het ook weer hard waaien.





De nacht van donderdag naar vrijdag lijkt het koudst te verlopen. Vrijdagochtend kan het op veel plaatsen een graadje vriezen en zullen de autoruiten gekrabd moeten worden.