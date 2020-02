Zomercarnaval in Boekelo: "Misschien wel een nieuwe traditie"

Die opvallende verplaatsing viel op in 'carnavalsland'. "We kregen na de bekendmaking ineens uit het hele land reacties", zegt voorzitter Martijn Boshuis. "Super leuk, misschien wel het begin van een nieuwe traditie."

Besluit

'De langste optocht van Twente op een mooie zomerdag', dat idee werd direct geopperd na de afgelasting. "Het verplaatsen van de optocht naar de maandag was de eerste wens, maar al snel werd duidelijk dat die optie het niet ging worden. De gemeente Enschede was heel meewerkend, maar kon ons geen garanties geven over een vergunning."

En dus kwam het idee van het zomercarnaval ter sprake. "Het besloten comité waarmee we dit bespraken, was het al snel eens met de beslissing. Toen we het openbaar maakten, waren er ook veel positieve geluiden binnen de vereniging. Maar de reacties onder het Facebookbericht waren natuurlijk geweldig. Ineens kreeg onze optocht uit het hele land aandacht en was vrijwel iedereen positief."

Deelnemers

Ook vanuit de wagenbouwers en andere carnavalsverenigingen kwamen positieve geluiden. Meerdere verengingen die dit jaar niet mee zouden doen, willen dat komende zomer wel. "Iedereen kan zich gewoon aanmelden, ook als ze dat voor de optocht van afgelopen zondag niet gedaan hebben. Ik verwacht dat we ineens een stuk groter worden", vervolgt Boshuis lachend.

Toch is er nog een klein probleempje: de wagens. Want die moeten tot de zomerse optocht ergens gestald worden. "Wij bieden opslagruimte voor grote onderdelen van de praalwagens. We hopen hiermee de wagenbouwers wat te helpen. Maar we kunnen niet hele wagens stallen."

Traditie

Verdwijnt de traditionele optocht met carnaval als deze naar de zomer verplaatst wordt? "Bij carnaval hoort natuurlijk een optocht, vind ik. Maar als dit komende zomer zo'n groot succes wordt, kan het zomaar een traditie worden. Ik sta er wel voor open."

De datum voor de zomerse optocht is nog niet bekend. "We moeten nog even wachten op de vergunning, maar dat komt wel goed."

Zomercarnaval in Boekelo: "Misschien wel een nieuwe traditie" (Foto: RTV Oost)