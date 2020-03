Gefusilleerde burgemeester van Wanneperveen krijgt na 76 jaar eindelijk een monument

Op de Driftlakenseweg tussen Wanneperveen en Kolderveen, net op de grens met Drenthe, werd burgemeester Pieter Klaas Roege doodgeschoten door de Duitsers. Hij was opgepakt bij een razzia en weigerde de adressen van onderduikers prijs te geven.

"Het komt steeds terug"

De plas bloed in het gras langs de weg staat Arend Pluim nog helder voor de geest. "Wij liepen naar de zondagsschool in Kolderveen. We hadden al gehoord wat er was gebeurd, dus we zochten naar de plek. Als kind greep me dat zo aan, het komt nog steeds terug."

De herinneringen aan de razzia op 19 november 1943 zijn haarscherp. De Duitsers drongen ook de winkel van de familie Pluim binnen. Arend zag hoe een Duitser zijn zusje troostte toen ze haar vinger tussen de deur had gekregen. "Hij blies op haar handje en zei: 'Ich hab zuhause ook zo'n mädchen'."

Lieve soldaat

"Wat een lieve soldaat was dat, zei mijn moeder. Toen hoorden we de volgende dag dat de burgemeester was doodgeschoten. Ik vroeg toen aan mijn moeder hoe dat kon, want de soldaat was toch zo lief? Mijn moeder zei toen dat er meer waren, die niet allemaal lief waren."

Nu Arend Pluim ouder wordt stoort het hem steeds meer dat er geen monument is voor de burgemeester, die zijn leven gaf voor zijn mensen. Hij besloot zelf het initiatief te nemen voor een monument.

Ambtelijke molens

Het liefst wilde Arend Pluim een monument op de plek waar Roege was vermoord. Hij dacht aan een mooie zwerfkei met een bordje erop, maar die plek is net over de grens met Drenthe. Daardoor kreeg Pluim te maken met twee gemeenten uit twee provincies en met ambtenaren die verschillende ideeën hadden over wat al dan niet kan op die plek.

Maar Pluim gaf niet op en kwam met een alternatief plan: er komt een bronskoperen plaquette op de muur van het oude gemeentehuis in Wanneperveen. Ook een mooie plek vindt Pluim, want Roege was daar burgemeester, woonde daar en hij is er opgepakt.

Arend Pluim werkt aan een monument voor burgemeester Roege (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)