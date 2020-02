'Seksende' getuige in sadistische gijzelingszaak Almelo vervolgd voor meineed

Een getuige in een huiveringwekkende gijzelingszaak in Almelo wordt vervolgd voor meineed. Het gaat om de vriendin van één van de verdachten in de zaak. Haar vriend heeft volgens justitie een man gebrandmerkt en zwaar mishandeld tijdens een gijzeling. Maar de vrouw die nu vervolgd wordt voor meineed, zegt dat ze op dat moment seks had met haar vriend onder een viaduct. Het OM zegt dat de vrouw "liegt dat ze barst".

De verklaring van de vrouw leidde eind vorig jaar tot rode oortjes in de rechtszaal. Met haar verdachte vriend deed ze aan de rechters voor hoe hun seksuele escapade die nacht in z'n werk zou zijn. De vriendin boog voorover over het rechtbankmeubel, waarna haar vriend achter haar ging staan: "Zo ging dat, achterlangs."

Maar volgens het OM hangt de vrouw een verhaal op om haar vriend van een vals alibi te voorzien. Justitie zegt dat haar vriend samen met twee Almelose medeverdachten een nacht lang een vermeende drugscrimineel heeft gegijzeld en gepijnigd in een huis aan de Pijlkruidstraat. Het slachtoffer zou gedwongen zijn getatoeëerd. Ook moest hij andere folteringen ondergaan, zegt het slachtoffer.

Bewijsmateriaal

Justitie zegt over veel bewijs te beschikken dat de verdachten bij de sadistische actie betrokken moeten zijn geweest. Zo is er op de mobiel van één van de verdachten een filmpje aangetroffen van het tatoeëren. Ook zit er DNA van hen op gebruikte folterwerktuigen en op de bebloede broek van de aangever. Daarnaast zijn er verschillende belastende afgeluisterde gesprekken. Eén van de verdachten zou hebben gezegd: "Aan mijn lichaam zat geen bloed, ik heb twee of drie keer gedoucht."

Tatoeages

De man die aangifte heeft gedaan, zegt dat er die nacht verschillende tatoeages bij hem zijn aangebracht onder dwang. Zo zijn de letters 'ACAB' (All Cops Are Bastards) en 'HH', initialen van één van de verdachten, op zijn lichaam zijn gezet.

Naast het brandmerken is er volgens het slachtoffer nog veel meer gebeurd. Zo werd hem een kogel getoond die ze 'door z'n flikker zouden schieten' als hij niets vertelde over 'de drugs en de wapens'. Vervolgens werd een wapen doorgeladen.

Ook dreigden de verdachten een teen of vinger van hem af te knippen. Daarnaast hebben ze hem op z'n handen geslagen met een knuppel en een hamer, zegt justitie.

Twijfel

Volgens de verdediging van de verdachten heeft justitie niet veel in handen. Het DNA is veelal gevonden op verplaatsbare objecten en die hoeven niet per se die avond op die plek te zijn aangeraakt.

Daarnaast vraagt advocaat Yehudi Moszkowicz zich af of die tatoeages wel gedwongen zijn gezet. Volgens hem leunde het vermeende slachtoffer naar achteren zonder tegen te stribbelen, dat zou blijken uit beeldmateriaal. "Het had meer weg van een avondje gezellig elkaar tatoeëren." De rechtbank heeft het filmpje bekeken, maar ziet daarop geen redenen om twee van de verdachten die nog vast zitten vrij te laten.

Onvindbaar

De derde verdachte is al een poos op vrije voeten. Hij zegt de bewuste avond alleen 'een biertje te hebben gedronken' in het 'gijzelingshuis'. De verdediging van de verdachten die nog vastzitten, wil de man graag ondervragen. Maar justitie kan de man tot nu toe niet vinden.

Het eindproces dient hoogstwaarschijnlijk eind volgende maand.