Björn Kuipers fluit Benfica-Shaktar Donetsk in Europa League en halve finale KNVB Beker

Björn Kuipers uit Oldenzaal is donderdagavond de leidsman bij het duel tussen Benfica en Shaktar Donetsk in de Europa League. Het duel begint die avond om 21.00 uur. Shaktar won vorige week het eerste duel in eigen huis met 2-1.

Bas Nijhuis uit Enschede is die avond assistent van VAR Jochem Kamphuis bij Manchester United-Club Brugge in Europa League. Serdar Gözübüyük is de scheidsrechter bij die wedstrijd. Nijhuis fluit zondag Sparta Rotterdam-FC Emmen in de Eredivisie. Kuipers komt daar komend weekend niet in actie, maar fluit op woensdag 4 maart wel de halve finale van de KNVB Beker tussen FC Utrecht en Ajax.

Eredivisie

In de Eredivisie komen de drie Overijsselse clubs op zaterdag in actie. Heracles Almelo begint om 18.30 uur aan het duel bij ADO Den Haag en daarbij is Christiaan Bax de scheidsrechter. PEC Zwolle speelt vanaf 19.45 uur in eigen huis tegen Vitesse. Allard Lindhout is daar de leidsman en Joey Kooij fluit om 20.45 uur voor het begin van FC Twente tegen sc Heerenveen. Dit is het volledige schema van de Eredivisie.

Go Ahead

In de Keuken Kampioen Divisie gaat Go Ahead Eagles op bezoek bij FC Volendam en daarbij is Ingmar Oostrom de arbiter van dienst. Dit is het volledige schema in de 1e divisie.