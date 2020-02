OM wil schutter Turkse bruiloft Beckum 18 jaar achter de tralies

Tegen een Almelose verdachte van meerdere schietpartijen is achttien jaar cel geëist. Hij heeft onder meer begin vorig jaar geschoten op een Turkse bruiloft in Beckum. Drie bruiloftsgasten raakten gewond. Ook verdenkt het OM hem van een koele moordpoging met een pistool in Almelo, dat was in juni 2018. Het slachtoffer overleefde ternauwernood. "Tussen beide feiten zat maar een half jaar tijd. Het lijkt wel alsof de verdachte denkt dat hij boven de wet staat."

Volgens de verdachte Almeloër werd hij op de bruiloft om onbekende reden belaagd door verschillende feestgangers. Zo zou hij een nekklem hebben gehad van één van de latere slachtoffers. "Ik heb geschoten uit noodweer, het werd me zwart voor de ogen. Ze bleven me maar slaan en schoppen tegen mijn hoofd en ribben, terwijl ik op de grond lag. Ik heb mezelf verdedigd."

Gefriemeld en geschoten

Op een gegeven moment heeft de verdachte een pistool uit een tasje gepakt. "Ik heb er wat aan gefriemeld, heb mezelf omhoog geduwd en toen drie keer op de grond geschoten." Drie bruiloftsgasten werden geraakt. Ook buiten het zalencentrum heeft hij het pistool nog afgevuurd. "Een aantal keren in de lucht om zijn belagers af te schrikken. "Zodat ze niet achter me aan kwamen." In totaal zijn er veertien schoten gelost.

Gevaar

Het OM noemt het schieten in de feestlocatie "levensgevaarlijk" en was het eerder te danken aan "een grote portie geluk en een kwestie van goed medisch ingrijpen" dat er geen doden zijn gevallen. De officier vervolgt: "Ook liepen er verschillende kinderen en andere gasten rond. Die heeft hij allemaal in gevaar gebracht. Dat hakt er heel diep in."

Volgens het OM zijn er in het dossier verschillende aanwijzingen te vinden dat het wapen al was doorgeladen, voordat de ruzie ontstond. "Daarnaast is hij zelf de confrontatie aangegaan en niet andersom", zegt het OM na het bekijken van beelden van de ruzie. "Van noodweer kan dus geen sprake zijn."

Open buikwond

Eén van de gasten die werden geraakt, is een vrouw op leeftijd. Een kogel trof haar in de buik. Het gevolg was dat ze een maand lang in het ziekenhuis lag en meerdere operaties moest ondergaan. Haar open buikwond geneest slecht. Inmiddels is de wond gedicht, maar de vrouw heeft nog steeds een opgezwollen buik. Psychisch gaat het slecht met haar.

De twee anderen zijn geraakt in een been en in de rug. Eén van hen heeft zich moeten laten behandelen in het ziekenhuis. De slachtoffers hebben tienduizenden euro's schadevergoeding gevorderd.

Na de schietpartij is de verdachte ondergedoken. "Ik was bang dat iemand me iets aan zou doen." Naar eigen zeggen verbleef hij wekenlang op verschillende adressen.

Moordpoging

Naast het schieten op de Turkse bruiloft in Beckum, wordt de Almeloër ook verdacht van een moordpoging. Hij zou in juni 2018 in zijn woonplaats ook al een man hebben beschoten.

Het slachtoffer was een toenmalige inwoner van Delden, die nu in Hengelo woont. Hij werd in de buurt van de Bornerbroeksestraat in zijn buik en rug geschoten, maar overleefde de aanslag wel. Hij heeft de Almeloër aangewezen als dader. Ook hebben informanten verklaard dat de Almeloër de schutter zou zijn geweest. Tenslotte is de verdachte door verschillende agenten op camerabeelden herkend.

Volgens het slachtoffer was het een afrekening, omdat hij de verdachte zou hebben bestolen van drugs. Toen hij werd bedreigd met een wapen, dacht het slachtoffer dat het een nep-wapen was. Hij riep daarom: "schiet dan, schiet dan." Maar het wapen bleek echt.

Nog steeds kogel in lichaam

Eén van de kogels die hem raakten, zit nog steeds in zijn wervelkolom: "Die kan nog steeds schade veroorzaken, als 'ie mijn zenuwen raakt." Daarnaast zegt hij nog altijd angstig te zijn: "Ik ben paranoïde. Ik wil niet dat mijn leven door geweld eindigt." Hij vordert tienduizenden euro's schadevergoeding van de verdachte.

Na de schietpartij is de verdachte vertrokken naar Turkije. Daar heeft hij maandenlang verbleven. Volgens getuigen was de verdachte daar ondergedoken, "nadat hij iemand had neergeschoten". Hij kwam pas weer in Nederland kort voor de schietpartij op de Turkse bruiloft. De Almeloër ontkent ook maar enige betrokkenheid bij de moordpoging in Almelo. "Ik ken die man niet eens."

Kille afrekening

Over deze moordpoging in Almelo is de officier helder: "Het schietincident bij de Bornebroeksestraat was een kille afrekening na een zakelijk geschil. Dat duidt op voorbedachte raad. Er waren vijf levensreddende operaties nodig om het slachtoffer te behoeden voor de dood."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.