Werken in een kantoortuin is ongezond, maar Trea uit Zwolle heeft tips

Trea is ervaringsdeskundige en ontwikkelde zelf een methode om te ontsnappen aan een kantoortuin. "Het belangrijkste is dat er plekken zijn om je terug te trekken. Om in alle rust alleen te werken."

Klachten

Maar wat is dat nou precies, zo'n kantoortuin? "Een kantoortuin is vaak een kantoor waar meer dan tien personen werken, in een grote open ruimte. Iedereen ziet en hoort elkaar. De werkplekken zijn niet afgesloten", vervolgt Ten Kate.

"Werknemers ervaren veel klachten doordat ze niet rustig kunnen werken. Door bellende collega's bijvoorbeeld, maar ook doordat collega's bij elkaar staan om een praatje te maken, de akoestiek niet goed is of de klimaatinstallatie niet goed is afgesteld."

Geschikt

Een goed ingericht kantoor heeft volgens Ten Kate voldoende plekken om je terug te trekken. "Vergaderruimtes zijn daar bijvoorbeeld erg geschikt voor. Je kan je dan even afzonderen als je geconcentreerd wilt werken.

Maar wat als je dan toch in een 'verwilderde kantoortuin' moet werken? "Het belangrijkste is om dan met collega's goede afspraken te maken. Spreek bijvoorbeeld af dat als iemand een hoofdtelefoon op heeft, je elkaar niet stoort. Stuur diegene dan ook geen mailtje of appje."

"En vergeet jezelf niet. Je kan wel met collega's afspraken maken, maar als je zelf afgeleid wordt door je telefoon, zet die dan ook uit of op stil."