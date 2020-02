CDA pleit voor vlotte vergunningverlening voor paasvuren in Overijssel

Het CDA wil dat de gemeenten in Overijssel alles in het werk stellen om de paasvuren door te laten gaan. Tegelijkertijd moeten de gemeenten bij de vergunningverlening er voor zorgen dat de paasvuren zo min mogelijk luchtverontreiniging veroorzaken en er sprake is van een maximale veiligheid voor zowel publiek als bouwers.

Statenlid Jeroen Piksen stelt dat de provincie Overijssel de gemeenten met betrekking tot de vergunningen voor paasvuren zoveel mogelijk moet helpen. "Het CDA hecht erg aan deze oude traditie. Vorig jaar moest het afsteken van paasvuren in veel plaatsen worden afgelast vanwege de droogte en het daarmee gepaard gaande risico van brand in natuurgebieden. Binnenkort begint de bouw van de paasvuren weer en we zien graag dat eventuele belemmeringen vlot worden opgelost. Zodat de Overijsselaars straks weer gewoon van hun paasvuur kunnen genieten."

Piksen heeft vragen over de paasvuren gesteld aan Gedeputeerde Staten. Hij wil onder meer weten of de provincie een rol kan spelen bij de vergunningverlening, ook in adviserende zin naar de gemeenten toe. Daarnaast wil hij weten of het RIVM de eventuele luchtverontreiniging door paasvuren gaat monitoren en of met de provincie is overlegd waar en wanneer er gemeten gaat worden.