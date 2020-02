Studiereis Zwolse scholieren naar Italië op losse schroeven vanwege Coronavirus

Het is nog niet zeker of leerlingen van het Carolus Clusius College in Zwolle op uitwisseling gaan naar Italië. De huidige toestand rondom het coronavirus gooit mogelijk roet in het eten.

De middelbare school heeft over ruim een maand een uitwisseling op het programma staan. Leerlingen uit Zwolle hebben een project lopen waarvoor ze een week naar Turijn willen reizen. Scholieren uit Rome maken de omgekeerde route, het is de bedoeling dat zij naar Zwolle komen.



Nu het virus ook is vastgesteld in Italië, besloot de directie vanmorgen een brief te sturen naar ouders en verzorgers van de 25 leerlingen.

Verplaatsen

In de brief wordt de reis nog niet op voorhand van tafel geveegd.

“We staan dagelijks in contact met de school in Italië en houden natuurlijk het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten. Mocht er een negatief reisadvies komen, blazen we de reis natuurlijk af. Mocht dat reisadvies niet negatief zijn, beleggen we alsnog een avond met de ouders. Aan de hand van die uitkomsten willen we dan bekijken of we de uitwisseling door laten gaan”, vertelt Annemiek van der Most namens het CCC.

Met het bericht hoopt het Carolus Clusius College ouders en leerlingen enigszins gerust te stellen. Zodra de reis dit voorjaar niet doorgaat, wil de school het tripje verplaatsen: “Zodra het coronagevaar geweken is, gaan we met partnerscholen overleggen wat we gaan doen. We hopen in dat geval aan het einde van dit schooljaar of later nog een gelegenheid te vinden om de studiereis in te halen.”